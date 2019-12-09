ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рекордное падение: эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара

Новости » Экономика     09.12.2019 - 16:15
Рекордное падение: эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

До конца месяца доллар может упасть до 23 гривен

На текущей неделе тенденция к снижению курса доллара продолжится благодаря положительному решению по программе с МВФ, а также в связи с новыми размещениями гособлигаций Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Курс доллара продолжит снижаться, в связи с чем можно смело ожидать достижения отметки в 23 гривны за доллар к концу месяца", - сказал он.

Как отметил аналитик, гривне позволяют формировать положительную динамику в текущий момент два фактора: МВФ и расширение эмиссии ОВГЗ в этом месяце.

"Согласием относительно кредита от МВФ наше правительство снизило риск по долгу. За счет этого на ближайший период риски по нашей стране снижаются. Также, если успешно смогут пройти переговоры по транзиту газа через Украину, риск невыполнения бюджета будет еще ниже", - сообщил он.

При этом доходность гособлигаций Украины останется на прошлом уровне, что и привлекает интерес у участников. На декабрь Минфин расширил объем привлечений по ОВГЗ. В этом месяце будет еще один аукцион 4-летних бондов, за счет чего спрос на гривну будет более высокий и что что позволит ей снизиться еще, добавил аналитик.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом у 5,5 млрд долларов в течение трех лет.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2-6 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 436,60 млн долларов, что на 252,60 млн долларов больше, чем неделей ранее (184,00 млн долларов). При этом нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,736 млрд грн до 106,054 млрд грн.

Курс доллара обновил очередной минимум за четыре года Курс доллара упал до нового минимума с начала года
Темы: Курс доллара
Новости Украины обмен валютКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь