Рекордное падение: эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

До конца месяца доллар может упасть до 23 гривен

На текущей неделе тенденция к снижению курса доллара продолжится благодаря положительному решению по программе с МВФ, а также в связи с новыми размещениями гособлигаций Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Курс доллара продолжит снижаться, в связи с чем можно смело ожидать достижения отметки в 23 гривны за доллар к концу месяца", - сказал он.

Как отметил аналитик, гривне позволяют формировать положительную динамику в текущий момент два фактора: МВФ и расширение эмиссии ОВГЗ в этом месяце.

"Согласием относительно кредита от МВФ наше правительство снизило риск по долгу. За счет этого на ближайший период риски по нашей стране снижаются. Также, если успешно смогут пройти переговоры по транзиту газа через Украину, риск невыполнения бюджета будет еще ниже", - сообщил он.

При этом доходность гособлигаций Украины останется на прошлом уровне, что и привлекает интерес у участников. На декабрь Минфин расширил объем привлечений по ОВГЗ. В этом месяце будет еще один аукцион 4-летних бондов, за счет чего спрос на гривну будет более высокий и что что позволит ей снизиться еще, добавил аналитик.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом у 5,5 млрд долларов в течение трех лет.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2-6 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 436,60 млн долларов, что на 252,60 млн долларов больше, чем неделей ранее (184,00 млн долларов). При этом нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,736 млрд грн до 106,054 млрд грн.