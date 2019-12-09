Курс доллара вырос на закрытии межбанка

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар находится около уровня 23,70 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 9 декабря 2019 года вырос на 0,5 копеек до 23,725 гривен за доллар, курс в покупке до 23,705 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,26 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,7000 - 23,7200 грн/доллар, евро 26,2145 - 26,2343 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,7050 23,7250 EUR/UAH 26,2461 26,2659 RUB/UAH 0,3723 0,3727

Напомним, 6 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,7000 - 23,7200 грн/доллар, евро 26,2145 - 26,2343 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 9 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 23,79 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,38 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,59 (23,62 - 6 декабря), продажи - 23,79 (23,82 - 6 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,01 (26,10 - 6 декабря), продажи - 26,38 (26,45 - 6 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 6 декабря), продажи 3,77 (3,78 - 6 декабря) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 2368,851 гривен за 100 долларов (-3,6279 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 9 декабря - 2372,4789 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.