У Мэй сказали, когда будет новая дата голосования по Brexit

Фото: Тереза Мэй (nato.int)

Глава правительства говорила, что нужно получить новые гарантии, которых требует парламент

Дата нового голосования в британском парламенте по поводу соглашения о Brexit, предложенной премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, будет зависеть от того, когда правительство получит гарантии со стороны ЕС. Об этом заявил спикер Терезы Мэй, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Я не думаю, что премьер-министр установила дату для следующего голосования по поводу соглашения. По моему мнению, важным является, как глава правительства говорила неоднократно, получить новые гарантии, которых требует парламент. Поэтому мы зависим от этого процесса", - говорится в сообщении.

При этом пресс-секретарь премьер-министра добавил, что правительство не намерено откладывать или затягивать Brexit.

Напомним, Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit. В частности, Мэй отменила решающее голосование в парламенте по вопросу одобрения сделки с Brexit, которое должно было состояться во вторник вечером.

Ранее Мэй заявляла, что провал соглашения по Brexit может привести к ее отставке, а новым премьер-министром страны может стать лидер оппозиции Джереми Корбин.

Как сообщало РБК-Украина, депутаты Палаты общин Великобритании должны были голосовать за соглашение по выходу страны из Евросоюза во вторник, 11 декабря. Также сообщалось, что против соглашения могут проголосовать свыше 100 парламентариев. Именно такого количества голосов будет достаточно для того, чтобы сделка не была одобрена.