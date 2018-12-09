Мей розповіла про наслідки в разі провалу угоди про Brexit

Фото: Тереза Мей (gov.uk)

За словами Мей провал угоди про Brexit коштуватиме їй посади

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей розповіла про можливі наслідки провалу угоди про вихід Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мей виданню The Daily Mail.

За словами Мей, провал угоди про про Brexit може призвести до її відставки, а новим прем'єр-міністром країни може стати лідер опозиції - Джеремі Корбін.

"Такої ситуації офіційний Лондон не може дозволити", - стверджує Мей.

Зазначається, якщо члени Палати общин не підтримають розроблений і погоджений у Брюсселі план щодо Brexit, Британія виявиться в ситуації невідомості.

"Це значило б серйозну загрозу для країни, з реальним ризиком відмови від Brexit або виходу з Євросоюзу без угоди", - підкреслила прем'єр-міністр.

Мей додала, якщо її план програє на голосуванні то ряд членів опозиційної Лейбористської партії та її лідер Джеремі Корбін оголосять їй вотум недовіри. Це дозволить опозиціонерам розраховувати на проведення повторного референдуму у Британії.

"У нас є лідер опозиції (Джеремі Корбін, - ред.), який не думає ні про що, крім спроб провести загальні вибори, незалежно від того, чого це коштуватиме для країни… Я вважаю, що Корбін, отримавший владу - це ризик, який ми не можемо собі дозволити", - наголосила в інтерв'ю Мей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що члени кабінету прем'єр-міністра Британії закликали Мей піти у відставку, якщо не буде підтримана угода про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

Раніше, прем'єр-міністр Британії Мей закликала не шукати ідеальний варіант по Brexit. Мей заявила, що у разі пошуків можливих варіантів вони не зможуть об'єднати країну, так як всі варіанти спору будуть давати все одній стороні, а другий - нічого.