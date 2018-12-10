Мей перенесла голосування щодо Brexit в британському парламенті

Фото: Тереза Мей (Getty Images)

Мей оголосила про перенесення голосування щодо проекту Brexit в парламенті, яке було призначено на завтра

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей оголосила про перенесення голосування щодо проекту Brexit в парламенті, яке було призначено на 11 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

При цьому передбачувану нову дату голосування Мей не назвала.

"Ми відкладемо голосування, заплановане на завтра", - сказала вона, виступаючи в парламенті.

Мей заявив, що почула думки про угоду, і виходячи з них можна сказати, що існує підтримка багатьох аспектів Brexit, але по "одному питанню - "страхувальному" плану по Північній Ірландії, існує велика й глибока стурбованість". Вона також зазначила, що "якщо б ми просунулися, і провели голосування завтра, то угода була б відкинута".

У той же час прем'єр висловила впевненість, що в результаті зможе домогтися того, щоб більшість членів парламенту підтримали угоду.

Нагадаємо, Тереза Мей скасувала голосування в парламенті з питання Brexit. Зокрема, Мей скасувала вирішальне голосування в парламенті з питання схвалення угоди з Brexit, яке повинно було відбутися у вівторок ввечері.

Раніше Мей заявляла, що провал угоди по Brexit може призвести до її відставки, а новим прем'єр-міністром країни може стати лідер опозиції - Джеремі Корбін.

Як повідомляло РБК-Україна, депутати Палати громад Великобританії повинні були голосувати за угоду щодо виходу країни з Євросоюзу у вівторок, 11 грудня. Також повідомлялося, що проти угоди можуть проголосувати понад 100 парламентаріїв. Саме такої кількості голосів буде достатньо для того, щоб угода не була схвалена.