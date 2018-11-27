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Стала відома дата голосування щодо Brexit в британському парламенті

Новини » Політика    27.11.2018 - 11:24
Стала відома дата голосування щодо Brexit в британському парламенті
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Також перед голосуванням відбудуться дебати, які триватимуть п'ять днів

Депутати Палати громад Великої Британії голосуватимуть за угоду щодо виходу країни з Євросоюзу у вівторок, 11 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Mirror.

Також перед голосуванням відбудуться дебати, які триватимуть п'ять днів.

"Депутати голосуватимуть за Brexit-угоду Терези Мей у вівторок, 11 грудня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, проти угоди можуть проголосувати більше 100 парламентарів. Саме такої кількості голосів буде достатньо для того, аби угода не була схвалена.

Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що на саміті країн Європейського союзу (ЄС), який проходив у Брюсселі 24 листопада було схвалено угоду про вихід Британії з ЄС.

РБК-Україна писало, що Європейський Союз та Британія погодили проект декларації про відносини після Brexit.

Зазначимо, що для закінчення виходу Британії з Європейского Союзу (Brexit) угоду повинні ухвалити Європарламент, парламенти всіх держав ЄС та британський парламент.

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