У Мей сказали, коли буде нова дата голосування щодо Brexit

Фото: Тереза Мей (nato.int)

Глава уряду говорила, здобути нові гарантії, яких потребує парламент, йдеться у повідомленні

Дата нового голосування в британському парламенті з приводу угоди про Brexit, запропонованої прем’єр-міністром Об’єднаного Королівства Терезою Мей, залежатиме від того, коли уряд отримає гарантії з боку ЄС. Про це заявив речник Терези Мей, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Я не думаю, що прем’єр-міністр встановила дату для наступного голосування з приводу угоди. На мою думку, важливим є, як глава уряду говорила неодноразово, здобути нові гарантії, яких потребує парламент. Тому ми залежимо від цього процесу", - йдеться в повідомленні.

При цьому речник прем’єр-міністра додав, що уряд не має наміру відкладати чи затягувати Brexit.

Нагадаємо, Тереза Мей скасувала голосування в парламенті з питання Brexit. Зокрема, Мей скасувала вирішальне голосування в парламенті з питання схвалення угоди з Brexit, яке повинно було відбутися у вівторок ввечері.

Раніше Мей заявляла, що провал угоди по Brexit може призвести до її відставки, а новим прем'єр-міністром країни може стати лідер опозиції - Джеремі Корбін.

Як повідомляло РБК-Україна, депутати Палати громад Великобританії повинні були голосувати за угоду щодо виходу країни з Євросоюзу у вівторок, 11 грудня. Також повідомлялося, що проти угоди можуть проголосувати понад 100 парламентаріїв. Саме такої кількості голосів буде достатньо для того, щоб угода не була схвалена.