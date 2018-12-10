Фото: Тереза Мей (gov.uk)

Голосування повинно було відбутися у вівторок ввечері

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей скасувала голосування в парламенті з питання Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерела видання, Мей скасувала вирішальне голосування в парламенті з питання схвалення її угоди щодо Brexit, яке повинно було відбутися у вівторок ввечері.

Разом з тим, за словами джерела, все-таки є ймовірність, що уряд наполягатиме на тому, щоб провести голосування у вівторок ввечері. На даний момент Мей веде переговори зі своїми міністрами, щоб остаточно визначити позицію уряду.

Очікується, що сьогодні очікується офіційне оголошення про майбутнє голосування.

Нагадаємо, раніше Мей заявляла, що провал угоди про Brexit може призвести до її відставки, а новим прем'єр-міністром країни може стати лідер опозиції - Джеремі Корбін.

Як писало РБК-Україна, депутати Палати громад Великої Британії мали голосуватиь за угоду щодо виходу країни з Євросоюзу у вівторок, 11 грудня. Також повідомлялося, що проти угоди можуть проголосувати більше 100 парламентарів. Саме такої кількості голосів буде достатньо для того, аби угода не була схвалена.