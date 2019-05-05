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Мэй призывает лидера оппозиции согласиться на сделку по Brexit

Новости » Политика    05.05.2019 - 02:38
Мэй призывает лидера оппозиции согласиться на сделку по Brexit
Фото: Тереза Мэй (Dan Kitwood/Getty Images)

Мэй называет результаты местных выборов плохими для обеих партий

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ей и лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину необходимо отложить в сторону свои разногласия, чтобы заключить соглашение о Brexit. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что соответственное заявление Мэй сделала после плохих результатов для обеих партий на местных выборах в Англии в четверг.

"Лидеру оппозиции я говорю следующее: давайте послушаем, что избиратели сказали на местных выборах, и на мгновение отложим наши разногласия. Давайте договоримся", - сказала британский премьер. 

Ранее сообщалось, что Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром страны Терезой Мэй, по итогам местных выборов лишилась 1355 депутатов.

РБК-Украина писало, что правительство Великобритании собирается провести договор о Brexit через нижнюю палату парламента еще до первого заседания Европейского парламента нового созыва в июле. Все будет зависеть от хода переговоров с оппозиционной Лейбористской партией,

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Новости Украины BrexitТереза Мэй
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