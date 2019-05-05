Мей закликає лідера опозиції погодитися на угоду з Brexit

Фото: Тереза Мей (Dan Kitwood/Getty Images)

Мей називає результати місцевих виборів поганими для обох партій

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що їй і лідеру Лейбористської партії Джеремі Корбіну необхідно відкласти в сторону свої розбіжності, щоб укласти угоду про Brexit. Про це пише Reuters.

Відзначається, що відповідну заяву Мей зробила після поганих результатів для обох партій на місцевих виборах в Англії в четвер.

"Лідеру опозиції я кажу: давайте послухаємо, що виборці сказали на місцевих виборах, і на мить відкладемо наші розбіжності. Давайте домовимося", - сказала британський прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Консервативна партія Великобританії, очолювана прем'єр-міністром країни Терезою Мей, за підсумками місцевих виборів позбулася 1355 депутатів.

РБК-Україна писало, що уряд Великобританії збирається провести договір про Brexit через нижню палату парламенту ще до першого засідання Європейського парламенту нового скликання у липні. Все буде залежати від ходу переговорів з опозиційної Лейбористської партією,