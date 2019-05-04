Партия Мэй на местных выборах в Британии потеряла 1355 депутатов

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

В итоге Консервативная партия потеряла контроль над 49 местными советами

Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром страны Терезой Мэй, по итогам местных выборов лишилась 1355 депутатов. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщает Sky News.

Также по результатам этих выборов, которые прошли в Англии и Северной Ирландии, Консервативная партия потеряла контроль над 49 местными советами. Это худший результат для консерваторов за последние 25 лет.

Реакция Терезы Мэй, как лидера Консервативной партии, оказалась сдержанной. Она только отметила, что сейчас консерваторы "переживают тяжелые времена".

Напомним, на фоне близкого выхода Великобритании из Евросоюза в Шотландии выросла поддержка идеи независимости от Великобритании и достигла самого высокого уровня за последние четыре года. Причина - избиратели хотят оставаться в составе Европейского союза. Также в Британии падает рейтинг Мэй из-за Brexit.

Опрос показал, что поддержку идеи отделения Шотландии от Королевства поддерживает 49% избирателей, тогда как еще в 2018 году эту идею поддерживали лишь 45%.