Мэй представила "План Б" по Brexit в британском парламенте

Фото: Тереза Мэй (Getty Images)

Премьер-министр предлагает новые переговоры относительно границы Северной Ирландии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 21 января, представила в британском парламенте "План Б" по Brexit - выхода страны из состава Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Суть плана заключается в возобновлении переговоров с Брюсселем относительно пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Мэй добавила, что в течение этой недели планирует организовать дополнительные переговоры по этому вопросу в парламенте, в частности с представителями североирландской Демократической юнионистской партии (DUP). Результат этих дискуссий она впоследствии представит Брюсселю.

Тереза Мэй уточнила, что исключает возможность проведения повторного референдума о Brexit и перенос срока выхода Великобритании из ЕС на другую дату.

Таким образом Мэй пыталась получить поддержку парламента, который 15 января 2019 отклонил согласованноею ее правительством соглашение о выходе из ЕС, чтобы избежать неупорядоченного Brexit. Однако реакция на ее выступление в парламенте была преимущественно негативной. По словам лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, Мэй отказывается признавать реальную ситуацию вокруг ее соглашения.

Сторонники Brexit, в свою очередь, отвергают достигнутую договоренность с Брюсселем о том, что Британия останется в таможенном союзе с ЕС, если о другом не будет договорено на конец переходного периода. По мнению противников соглашения, это привяжет Соединенное Королевство к Евросоюзу.

Голосование в парламенте относительно "Плана Б" Терезы Мэй должно состояться 29 января.

Напомним, британский парламент разрабатывает несколько законопроектов, которые дадут возможность избежать неупорядоченного выхода страны из Европейского союза. Одна группа парламентариев работает над предложением о продолжении переговоров с Евросоюзом. В то же время группа представителей Консервативной партии работает над законопроектом, который прекратит действие заявления о Brexit, что позволит Британии выиграть время.

В прошлом году 25 ноября страны-члены ЕС одобрили проект договора, который регламентирует ключевые вопросы выхода Британии из состава ЕС. Однако 15 января британский парламент отказался его ратифицировать.