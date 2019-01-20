Британський парламент хоче уникнути невпорядкованого виходу з ЄС

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Наразі британські політики працюють над кількома законопроектами

Британський парламент розробляє кілька законопроектів, які дозволять уникнути невпорядкованого виходу країни з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, одна група парламентарів працює над пропозицією продовження переговорів з Євросоюзом. В той же час група представників Консерваторської партії працює над законопроектом, який припинить дію заяви про Brexit, що допоможе Британії виграти час.

Зазначається, що британський міністр торгівлі Ліам Фокс розкритикував подібні ідеї політиків. Фокс вважає, що парламент Британії не має жодного права впливати на процес виходу країни з ЄС, адже рішення про Brexit прийняли британські громадяни на референдумі.

Крім того, 21 січня, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей повинна повідомити парламентарям про подальші плани британського уряду щодо Brexit. Під час виступу в парламенті Мей може запропонувати укласти угоду з Ірландією, що уникнути прикордонного контролю між Республікою Ірландією та Північною Ірландією.

Нагадаємо, що 15 січня палата громад британського парламенту відхилила план виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), який раніше з Брюсселем погодила прем'єр-міністр Тереза Мей.

РБК-Україна писало, що в парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу.