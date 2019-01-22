Мей представила "План Б" щодо Brexit у британському парламенті

Фото: Тереза Мей (Getty Images)

Прем'єр-міністр пропонує нові переговори щодо кордону Північної Ірландії

Прем'єр-міністер Великої Британії Тереза Мей у понеділок, 21 січня, презентувала у британському парламенті "План Б" щодо Brexit - виходу країни зі складу Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Суть плану полягає у відновленні переговорів з Брюсселем стосовно прикордонного контролю між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

Мей додала, що протягом цього тижня планує організувати додаткові переговори щодо цього питання в парламенті, зокрема з представниками північноірландської Демократичної юніоністської партії (DUP). Результат цих дискусій вона згодом представить Брюсселю.

Тереза Мей уточнила, що виключає можливість проведення повторного референдуму про Brexit та перенесення терміну виходу Великої Британії з ЄС на іншу дату.

Таким чином Мей намагалася здобути підтримку парламенту, який 15 січня 2019 відхилив узгоджену її урядом угоду про вихід з ЄС, щоб уникнути невпорядкованого Brexit. Проте реакція на її виступ у парламенті була переважно негативною. За словами лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна, Мей відмовляється визнавати реальну ситуацію навколо її угоди.

Прихильники Brexit, у свою чергу, відкидають досягнуту з Брюсселем домовленість про те, що Британія залишиться в митному союзі з ЄС, якщо про інше не буде домовлено на кінець перехідного періоду. На думку противників угоди, це прив'яже Сполучене Королівство до Євросоюзу.

Голосування у парламенті щодо "Плану Б" Терези Мей має відбутися 29 січня.

Нагадаємо, британський парламент розробляє кілька законопроектів, які дадуть змогу уникнути невпорядкованого виходу країни з Європейського союзу. Одна група парламентаріїв працює над пропозицією продовження переговорів із Євросоюзом. Водночас група представників Консервативної партії працює над законопроектом, який припинить дію заяви про Brexit, що дасть змогу Британії виграти час.

Торік 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору, що регламентує ключові питання виходу Британії зі складу ЄС. Однак 15 січня британський парламент відмовився його ратифікувати.