Мей в понеділок може представити оновлений план із Brexit

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Прем'єр обмірковує внесення поправок до угоди про врегулювання конфлікту в Північній Ірландії

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей обмірковує внесення поправок, зокрема, в угоду про політичне врегулювання конфлікту в Північній Ірландії, для схвалення парламентом угоди щодо Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

За інформацією видання, Мей планує представити британському парламенту так званий "план Б" з Brexit вже в понеділок, після міжпартійних переговорів у Вестмінстері і обговорень з іншими лідерами ЄС.

Зазначається, що прем'єр хоче переконати Ірландію в тому, що Велика Британія не прагне до встановлення "суворого кордону" з островом після Brexit.

Нагадаємо, британський парламент розробляє кілька законопроектів, які дадуть змогу уникнути невпорядкованого виходу країни з Європейського союзу. Одна група парламентаріїв працює над пропозицією продовження переговорів із Євросоюзом. Водночас група представників Консервативної партії працює над законопроектом, який припинить дію заяви про Brexit, що дасть змогу Британії виграти час.