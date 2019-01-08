Мей назвала дату голосування парламенту Британії щодо Brexit

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Мей додала, що урядова політика не передбачає продовження виконання статті 50 про вихід з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування щодо Brexit 15 січня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Вloomberg.

Мей додала, що урядова політика не передбачає продовження виконання статті 50 про вихід з ЄС.

Нагадаємо, міністр з питань Brexit Стівен Барклі заявляв, що британський уряд не має наміру відкладати Brexit, незважаючи на повідомлення ЗМІ про нібито обговорення такої можливості.

До цього президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер говорив, що Європейський союз не намагається утримати Великобританію і хоче приступити до обговорення майбутніх зв'язків, як тільки парламент Великобританії затвердить Brexit.

Відзначимо, раніше Тереза Мей закликала членів парламенту країни проголосувати за угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit). Мей також згадала про "прикрий розкол" в країні між прихильниками Brexit і їх опонентами.

Додамо міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліам Фокс заявив, що є ймовірність, що процес Brexit може бути зупинений британським парламентом.