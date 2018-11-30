ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Мэй намерена добиваться новых санкций против РФ

Новости » Политика    30.11.2018 - 10:20
Мэй намерена добиваться новых санкций против РФ
Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

В частности, Мэй призвала Россию освободить украинских моряков и судна Военно-морских сил Украины

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала позицию Российской Федерации (РФ) в керченском конфликте "типичной моделью поведения России" и отметила, что Лондон будет добиваться новых санкций против Москвы. Об этом Мэй заявила, направляясь на саммит Большой двадцатки (G20) в Буэнос-Айресе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, она отметила, что Россия должна освободить украинских моряков и судна Военно-морских сил Украины.

"Лондон всегда был в авангарде ЕС, призывая к санкциям в отношении России в зв'связи с ее поведением", - подчеркнула Мэй.

По ее словам, Великобритания продолжит добиваться "соответствующих санкций" в отношении Москвы.

Напомним, Украина закрыла въезд для мужчин с российским гражданством в возрасте 16-60 лет. Эти меры также связаны с военным положением. По мнению президента, это должно помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

Кроме того, Петр Порошенко в связи с военным положением предлагает ужесточить требования к регистрации россиян.

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины направило в Международный арбитраж в Гааге документы по захвату кораблей в Керченском проливе.

Порошенко: сообщение о движении судов через Керченский пролив было передано своевременно Украинских моряков вывозят из СИЗО, - Чийгоз
Новости Украины Керченский мостагрессия РФТереза МэйСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь