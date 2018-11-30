Мэй намерена добиваться новых санкций против РФ

Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

В частности, Мэй призвала Россию освободить украинских моряков и судна Военно-морских сил Украины

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала позицию Российской Федерации (РФ) в керченском конфликте "типичной моделью поведения России" и отметила, что Лондон будет добиваться новых санкций против Москвы. Об этом Мэй заявила, направляясь на саммит Большой двадцатки (G20) в Буэнос-Айресе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, она отметила, что Россия должна освободить украинских моряков и судна Военно-морских сил Украины.

"Лондон всегда был в авангарде ЕС, призывая к санкциям в отношении России в зв'связи с ее поведением", - подчеркнула Мэй.

По ее словам, Великобритания продолжит добиваться "соответствующих санкций" в отношении Москвы.

Напомним, Украина закрыла въезд для мужчин с российским гражданством в возрасте 16-60 лет. Эти меры также связаны с военным положением. По мнению президента, это должно помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

Кроме того, Петр Порошенко в связи с военным положением предлагает ужесточить требования к регистрации россиян.

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины направило в Международный арбитраж в Гааге документы по захвату кораблей в Керченском проливе.