Мей має намір домагатися нових санкцій проти РФ

Фото: Тереза Мей (gov.uk)

Зокрема, Мей закликала Росію звільнити українських моряків і судна Військово-морських сил України

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала позицію Російської Федерації (РФ) в керченському конфлікті "типовою моделлю поведінки Росії" і відзначила, що Лондон буде домагатися нових санкцій проти Москви. Про це Мей заявила, прямуючи на саміт Великої двадцятки (G20) у Буенос-Айресі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, вона зазначила, що Росія повинна звільнити українських моряків і судна Військово-морських сил України.

"Лондон завжди був в авангарді ЄС, закликаючи до санкцій щодо Росії у зв'язку з її поведінкою", - підкреслила Мей.

За її словами, Великобританія продовжить домагатися "відповідних санкцій" щодо Москви.

Нагадаємо, Україна закрила в'їзд для чоловіків з російським громадянством у віці 16-60 років. Ці заходи також пов'язані з воєнним станом. На думку президента, це має перешкодити Росії формувати загони приватних армій на українській території.

Окрім того, Петро Порошенко у зв'язку з воєнним станом пропонує посилити вимоги до реєстрації росіян.

Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України направило в Міжнародний арбітраж у Гаазі документи щодо захоплення кораблів у Керченській протоці.