МЗС передав до Гааги документи щодо захоплення українських кораблів

Фото: Павло Клімкін (president.gov.ua)

Україна звинувачує РФ в порушенні міжнародного права

Міністерство закордонних справ України направило в Міжнародний арбітраж у Гаазі документи щодо захоплення кораблів у Керченській протоці. Про це на нараді у президента заявив глава МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Клімкіна, МЗС вже направив в Міжнародний арбітраж у Гаазі документ з інформацією про "погіршення спору з урахуванням останніх подій". Він також зазначив, що з захопленням українських кораблів Росія порушила фундаментальні основи міжнародного права, протаранивши один з кораблів та обстрілявши моряків.

"По-друге, Росія здійснила узурпацію наших суверенних прав щодо свободи навігації у відповідності з Конвенцією з морського права. Причому я хочу підкреслити, що мова йде саме про свободу навігації", - підкреслив Клімкін.

Міністр також зазначив, що всі моряки згідно з міжнародним гуманітарним правом є військовополоненими. Він додав, що Україна вже сформувала міжнародно-правову позицію і отримала підтримку цієї позиції з боку міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко запропонував посилити вимоги до реєстрації росіян в регіонах, в яких оголошено військовий стан.

Крім того, сьогодні стало відомо про заборону на в'їзд для чоловіків з російським громадянством. Обмеження стосуються чоловіків у віці від 16 до 60 років.