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Метро в Киеве работает в обычном режиме

Новости » Общество    12.07.2019 - 09:50
Метро в Киеве работает в обычном режиме
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве не работала синяя ветка метро

Метро в Киеве работает в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Ранее сообщалось об остановке движения на синей ветке метро в связи с тем, что человек упал на пути в метро "Оболонь". Отметим, были закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за технических причин.

Метро в Киеве работает в обычном режиме

Напомним, в Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр" с 12 по 25 июля. Причины - ремонт транспортного узла вблизи этой станции метрополитена.

Также сообщалось, что в ночь с 12 на 13 июля общественный транспорт будет работать на час дольше.

Напомним, в Киеве закрыли движение скоростного трамвая на Борщаговку 22 июня. Такое решение было принято из-за ремонта трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца 2019 года.

РБК-Украина писало, что в Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничения движения для грузовиков. В полиции сообщали, что значительная интенсивность движения грузовиков, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образования на них продольной и усадочной деформации.

В Киеве остановлено движение на синей ветке метро В Киеве продлят работу метро
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