ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве остановлено движение на синей ветке метро

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 09:23
В Киеве остановлено движение на синей ветке метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На станции "Оболонь" пассажир упал на пути

В Киеве остановлено движение на синей ветке от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь". На станции "Оболонь" пассажир упал на пути, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевского метрополитена.

Как отмечается, закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за технических причин. На метро "Оболонь" сейчас работают все необходимые специалисты, сообщили в метрополитене.

"О восстановлении движения будет сообщено дополнительно", - написали в пресс-службе.

В Киеве остановлено движение на синей ветке метро

Как сообщают СМИ, предварительно известно, что на станции метро "Оболонь" женщина упала на рельсы. Информации на сайте полиции пока нет.

Напомним, в Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр". Ограничение будет действовать с 12 по 25 июля. Причины - ремонт транспортного узла вблизи этой станции метрополитена.

В частности, РБК-Украина писало о продлении работы метро в Киеве на период фестиваля "Atlas Weekend". Как отмечается, в ночь с 12 на 13 июля общественный транспорт будет работать на час дольше.

Ранее в Киеве ограничивали движение на станции метро "Житомирская". Ограничения в работе станции были связаны с ремонтными работами - работники "Киевгаза" проводили работы на газопроводе.

В Киеве продлят работу метро Работу станции метро "Житомирская" в Киеве завтра ограничат
Новости Украины Киевметро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь