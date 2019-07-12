В Киеве остановлено движение на синей ветке метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На станции "Оболонь" пассажир упал на пути

В Киеве остановлено движение на синей ветке от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь". На станции "Оболонь" пассажир упал на пути, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевского метрополитена.

Как отмечается, закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за технических причин. На метро "Оболонь" сейчас работают все необходимые специалисты, сообщили в метрополитене.

"О восстановлении движения будет сообщено дополнительно", - написали в пресс-службе.

Как сообщают СМИ, предварительно известно, что на станции метро "Оболонь" женщина упала на рельсы. Информации на сайте полиции пока нет.

Напомним, в Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр". Ограничение будет действовать с 12 по 25 июля. Причины - ремонт транспортного узла вблизи этой станции метрополитена.

В частности, РБК-Украина писало о продлении работы метро в Киеве на период фестиваля "Atlas Weekend". Как отмечается, в ночь с 12 на 13 июля общественный транспорт будет работать на час дольше.

Ранее в Киеве ограничивали движение на станции метро "Житомирская". Ограничения в работе станции были связаны с ремонтными работами - работники "Киевгаза" проводили работы на газопроводе.