В Киеве продлят работу транспорта в связи с музыкальным фестивалем

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь с 9 на 10 июля, а также с 12 на 13 июля общественный транспорт будет работать на час дольше

В Киеве весь общественный транспорт продлит свою работу на время проведения музыкального фестиваля "Atlas Weekend". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, изменения в графике коснутся как наземного транспорта, так и столичного метрополитена.

Киевский метрополитен в ночь с 9 на 10 июля и в ночь с 12 на 13 июля продолжит свою работу на один час.

Кроме того, "Киевпастранс" продолжит на один час работу наземного транспорта в ночь с 9 на 10 июля, а также в ночь с 12 на 13 июля.

В частности, будет продлена работа ряда маршрутов, курсирующих у станций метро: автобусных - №№ 3Т, 56, 99; троллейбусных - №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45; трамвайных - №№ 8, 28, 33; автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 166, 182, 208, 500, 502, 550.

КП "Киевпастранс" в ночь на 11, 12, 14 и 15 июля также продолжит на час работу троллейбусов маршрутов №№ 11, 12, 43, 45, автобусов маршрута № 56 и автобуса в режиме маршрутного такси № 208.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве закрыли движение скоростного трамвая на Борщаговку 22 июня. Такое решение было принято из-за ремонта трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца 2019 года.

Также в Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков. В полиции сообщали, что значительная интенсивность движения грузовиков, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образования на них продольной и усадочной деформации.