В Киеве закрывают движение скоростного трамвая на Борщаговку

Трамвай не будет курсировать из-за ремонт, который продлится до конца 2019
В Киеве с субботы, 22 июня, закрывают движение скоростного трамвая на Борщаговку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.
Так, с 22 июня ограничат движение по путепроводу на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой в направлении центра города.
"С 22 июня начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский - Святошин (у платформы "Борщаговка"). С 00:00 22 июня движение в направлении центра города будет ограничено", - указано в сообщении.
В частности, первым этапом работ будет ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить к концу 2019 года.
В КП "Киевпастранс" отметили, что с 22 июня движение трамваев №1 и №3 будет ограничено в связи с началом капитального ремонта.
На время реконструкции для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров "Киевпастранс" организует следующие маршруты:
Напомним, в Киеве со среды, 12 июня, частично ограничили движение транспорта на путепроводе на улицу Михаила Бойчука, а также на улице Теодора Драйзера.
Как писало РБК-Украина, с 11 июня в столице из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков.