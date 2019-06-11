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В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков

Новости » Общество    11.06.2019 - 16:28
В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков
Иллюстративное фото (Андрей Коваль, РБК-Украина)

Ограничение будет действовать с 12:00 до 18:00

В Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киева в Facebook.

Как сообщается, значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации.

"С целью сохранения дорожного покрытия и улиц в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта с 12:00 до 18:00. Время ограничения может варьироваться согласно температурному режиму", - отметили в пресс-службе. 

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что до конца недели в Украине будет царить жара. Температура воздуха днем ​​составит +30 +34 градусов, в западных областях - +27 +31 градусов.

Кроме того, Укргидрометцентр предупредил, что с 13 по 15 июня в столице ожидается высокая (4 уровня) пожароопасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарная опасность.

 

В Киеве ожидается высокая пожарная опасность Водителей предупредили об ограничении движения в Киеве
Новости Украины Киевограничение движения
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