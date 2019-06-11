В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков

Иллюстративное фото (Андрей Коваль, РБК-Украина)

Ограничение будет действовать с 12:00 до 18:00

В Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киева в Facebook.

Как сообщается, значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации.

"С целью сохранения дорожного покрытия и улиц в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта с 12:00 до 18:00. Время ограничения может варьироваться согласно температурному режиму", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что до конца недели в Украине будет царить жара. Температура воздуха днем ​​составит +30 +34 градусов, в западных областях - +27 +31 градусов.

Кроме того, Укргидрометцентр предупредил, что с 13 по 15 июня в столице ожидается высокая (4 уровня) пожароопасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарная опасность.