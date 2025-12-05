Метро Києва рятує від обстрілів: що важливо взяти на ніч і як поводитись під час тривоги

Після повномасштабного вторгнення РФ метрополітен Києва перетворився на надійне укриття, яке рятує життя людей під час регулярних ворожих атак. При цьому кожному потрібно пам'ятати про елементарні правила безпеки та ввічливості.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.
Українцям нагадали, що київський метрополітен - це не лише швидкий транспорт, але й укриття, яке щодня рятує життя людей.
Так, у режимі укриття цілодобово працюють 46 підземних станцій столичної підземки.
"На вхід відкриті всі вестибюлі", - повідомили мешканцям і гостям Києва.
У комунальному підприємстві розповіли, що під час повітряних тривог тисячі людей спускаються на станції метро, де працюють працівники підземки:
"Утім важливо, щоб кожен в укритті теж подбав про себе й інших", - додали у прес-службі метрополітену.
Крім того, громадян просять із розумінням ставитись до працівників метро.
"Щоночі, коли рух поїздів зупиняється, більше ніж 700 працівників метрополітену виходять на зміну. Вони виконують технічні та ремонтні роботи, аби вже зранку пасажири їхали безпечно по своїх справах", - поділились із українцями.
Уточнюється, що в цей час:
Також уночі курсують службові мотодрезини, що доставляють спеціалістів і матеріали на місця робіт.
"Тому просимо із розумінням ставитися до працівників підземки - вони одночасно забезпечують укриття під час тривоги та готують станції до роботи вдень", - наголосили у київському метрополітені.
Згідно з інформацією КП "Київський метрополітен", перебуваючи вночі в метро під час тривоги, варто мати із собою:
Це зробить перебування на станції у нічний час безпечним і комфортним, оскільки середня температура повітря на станції підземки становить 17-18°C.
Крім того, через наявність тунелів та інших підземних приміщень, там можуть бути протяги.
Не варто забувати також про:
Для підтримки чистоти та власного комфорту громадянам радять подбати про наявність гігієнічних засобів - вологих і сухих серветок.
Власників домашніх тварин просять брати із собою:
"Щоб зберігати охайність на станціях і не створювати дискомфорт іншим людям", - пояснили у метрополітені.
Якщо повітряна тривога почалась перед завершенням руху поїздів (22:30 - 23:30), у КП "Київський метрополітен" просять дотримуватись таких правил:
"Чергові працівники підкажуть, де менше людей і де можна комфортніше розміститися", - зауважили у прес-службі підземки.
Уточнюється, що під час масованих обстрілів на станціях метро укриваються близько 25 000 - 30 000 людей.
Тим із громадян, хто залишається у підземці після відновлення руху поїздів (з 5:30), потрібно пам'ятати, що коли метро працює як транспорт і тривоги немає, станції не функціонують як укриття.
Крім того, заборонено спати:
"Це небезпечно, перекриває евакуаційні шляхи та заважає пасажирам", - пояснили українцям.
