Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревоги

Сколько станций метро работают как укрытия в Киеве

Украинцам напомнили, что киевский метрополитен - это не только быстрый транспорт, но и укрытие, которое ежедневно спасает жизни людей.

Так, в режиме укрытия круглосуточно работают 46 подземных станций столичной подземки.

"На вход открыты все вестибюли", - сообщили жителям и гостям Киева.

В качестве укрытия в Киеве работают 46 подземных станций метро (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

В коммунальном предприятии рассказали, что во время воздушных тревог тысячи людей спускаются на станции метро, где работают сотрудники подземки:

помогают сориентироваться;

помогают разместиться;

поддерживают в сложные моменты.

"Впрочем, важно, чтобы каждый в укрытии тоже позаботился о себе и других", - добавили в пресс-службе метрополитена.

Кроме того, граждан просят с пониманием относиться к работникам метро.

"Каждую ночь, когда движение поездов останавливается, более 700 работников метрополитена выходят на смену. Они выполняют технические и ремонтные работы, чтобы уже утром пассажиры ехали безопасно по своим делам", - поделились с украинцами.

Уточняется, что в это время:

останавливается работа эскалаторов для их технического обслуживания;

проводят диагностику и ремонт (замену) рельсов;

проводят проверку электрооборудования и систем безопасности;

обновляют лакокрасочное покрытие;

проводят тщательную уборку станций и т.п.

Также ночью курсируют служебные мотодрезины, доставляющие специалистов и материалы на места работ.

Ночью в подземке - более 700 работников метрополитена (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

"Поэтому просим с пониманием относиться к работникам подземки - они одновременно обеспечивают укрытие во время тревоги и готовят станции к работе днем", - подчеркнули в киевском метрополитене.

Что стоит иметь с собой ночью в метро во время тревоги

Согласно информации КП "Киевский метрополитен", находясь ночью в метро во время тревоги, стоит иметь с собой:

теплые вещи;

одеяло;

каремат.

Это сделает пребывание на станции в ночное время безопасным и комфортным, поскольку средняя температура воздуха на станции подземки составляет 17-18°C.

Кроме того, из-за наличия тоннелей и других подземных помещений, там могут быть сквозняки.

Идя в метро, как в укрытие, стоит позаботиться о теплых вещах (иллюстрация: facebook.com/kyivmetro)

Не стоит забывать также про:

персональные лекарства (при необходимости);

бутылку воды или термос с теплым напитком.

Теплые напитки могут уберечь от простуды (иллюстрация: facebook.com/kyivmetro)

Для поддержания чистоты и собственного комфорта гражданам советуют позаботиться о наличии гигиенических средств - влажных и сухих салфеток.

Средства гигиены могут пригодиться и взрослым, и детям (иллюстрация: facebook.com/kyivmetro)

Владельцев домашних животных просят брать с собой:

пеленки;

пакетики.

"Чтобы сохранять аккуратность на станциях и не создавать дискомфорт другим людям", - объяснили в метрополитене.

Владельцы животных должны не забывать о комфорте других (иллюстрация: facebook.com/kyivmetro)

Правила безопасности до завершения движения метро

Если воздушная тревога началась перед завершением движения поездов (22:30 - 23:30), в КП "Киевский метрополитен" просят соблюдать следующие правила:

не размещаться в проходах, в зонах движения людей (это мешает пассажирам и может создать риски во время эвакуации);

Используя станцию как укрытие, нужно помнить о тех, кто пользуется метро как транспортом (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

рационально использовать пространство (ведь укрытие - общее для всех);

следить за личными вещами и чистотой (чтобы после отбоя воздушной тревоги не осталось утерянных предметов или мусора).

"Дежурные работники подскажут, где меньше людей и где можно комфортнее разместиться", - отметили в пресс-службе подземки.

Поведение каждого человека в укрытии должно быть этичным (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

Уточняется, что во время массированных обстрелов на станциях метро укрываются около 25 000 - 30 000 человек.

Быть взаимно вежливыми нужно всегда и везде (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

О чем нужно помнить после возобновления движения поездов

Тем из граждан, кто остается в подземке после возобновления движения поездов (с 5:30), нужно помнить, что когда метро работает как транспорт и тревоги нет, станции не функционируют как укрытия.

Кроме того, запрещено спать:

на платформах;

на лестницах;

в проходах.

"Это опасно, перекрывает эвакуационные пути и мешает пассажирам", - объяснили украинцам.

Публикация коммунального предприятия (скриншот: facebook.com/kyivmetro)