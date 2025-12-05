Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревоги

После полномасштабного вторжения РФ метрополитен Киева превратился в надежное укрытие, которое спасает жизни людей во время регулярных вражеских атак. При этом каждому нужно помнить об элементарных правилах безопасности и вежливости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Украинцам напомнили, что киевский метрополитен - это не только быстрый транспорт, но и укрытие, которое ежедневно спасает жизни людей.
Так, в режиме укрытия круглосуточно работают 46 подземных станций столичной подземки.
"На вход открыты все вестибюли", - сообщили жителям и гостям Киева.
В коммунальном предприятии рассказали, что во время воздушных тревог тысячи людей спускаются на станции метро, где работают сотрудники подземки:
"Впрочем, важно, чтобы каждый в укрытии тоже позаботился о себе и других", - добавили в пресс-службе метрополитена.
Кроме того, граждан просят с пониманием относиться к работникам метро.
"Каждую ночь, когда движение поездов останавливается, более 700 работников метрополитена выходят на смену. Они выполняют технические и ремонтные работы, чтобы уже утром пассажиры ехали безопасно по своим делам", - поделились с украинцами.
Уточняется, что в это время:
Также ночью курсируют служебные мотодрезины, доставляющие специалистов и материалы на места работ.
"Поэтому просим с пониманием относиться к работникам подземки - они одновременно обеспечивают укрытие во время тревоги и готовят станции к работе днем", - подчеркнули в киевском метрополитене.
Согласно информации КП "Киевский метрополитен", находясь ночью в метро во время тревоги, стоит иметь с собой:
Это сделает пребывание на станции в ночное время безопасным и комфортным, поскольку средняя температура воздуха на станции подземки составляет 17-18°C.
Кроме того, из-за наличия тоннелей и других подземных помещений, там могут быть сквозняки.
Не стоит забывать также про:
Для поддержания чистоты и собственного комфорта гражданам советуют позаботиться о наличии гигиенических средств - влажных и сухих салфеток.
Владельцев домашних животных просят брать с собой:
"Чтобы сохранять аккуратность на станциях и не создавать дискомфорт другим людям", - объяснили в метрополитене.
Если воздушная тревога началась перед завершением движения поездов (22:30 - 23:30), в КП "Киевский метрополитен" просят соблюдать следующие правила:
"Дежурные работники подскажут, где меньше людей и где можно комфортнее разместиться", - отметили в пресс-службе подземки.
Уточняется, что во время массированных обстрелов на станциях метро укрываются около 25 000 - 30 000 человек.
Тем из граждан, кто остается в подземке после возобновления движения поездов (с 5:30), нужно помнить, что когда метро работает как транспорт и тревоги нет, станции не функционируют как укрытия.
Кроме того, запрещено спать:
"Это опасно, перекрывает эвакуационные пути и мешает пассажирам", - объяснили украинцам.
Напомним, ранее мы рассказывали, откроют ли в метро Киева уборные - что и когда именно может измениться для пассажиров.
Кроме того, мы объясняли, каков на самом деле интервал движения поездов в метро Киева, как пассажирам вести себя в подземке и что делать при падении на пути.
Читайте также, как диагностируют и ремонтируют рельсы в столичном метрополитене.