Метро Харкова стає пунктом незламності: як працюватимуть станції

Що саме змінюється для жителів і гостей міста

Про те, що станції Харківського метрополітену в цілодобовому режимі функціонуватимуть як пункти незламності, розповів сьогодні (3 лютого) міський голова Ігор Терехов.

Він пояснив, що люди, за потреби зможуть:

цілодобово приходити до метрополітену;

отримувати там усю необхідну допомогу.

Скільки всього пунктів незламності у Харкові

За словами Терехова, у Харкові, крім цього, працює 101 пункт незламності.

"Також за необхідності ми можемо додатково розгорнути 50 наметів", - додав мер міста.

Він повідомив також, що у Харкові наразі працюють 40 пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування.

Що відомо про пункт незламності на базі потягу

Насамкінець Терехов повідомив, що місто має домовленість з АТ "Укрзалізниця", яке облаштовує пункт незламності на базі потягу.

"Поки що це - шість вагонів, у кожному з яких може перебувати по 50 людей", - зауважив посадовець.

Він уточнив, що в цілому йдеться про близько 300 осіб.

"Якщо виникне потреба, будуть задіяні й інші потяги", - підсумував міський голова.

Публікація міської ради Харкова (скриншот: facebook.com/kharkivgovernment)

Варто зазначити, що в цілому Харківський метрополітен налічує 30 станцій, які розташовані на трьох лініях (червоній, синій та зеленій):

Холодногірсько-заводській;

Салтівській;

Олексіївській.

Схема харківського метрополітену (інфографіка: metro.kharkiv.ua)