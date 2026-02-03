UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Метро Харкова стає пунктом незламності: як працюватимуть станції

Метро Харкова - відкрите для людей цілодобово (фото ілюстративне: facebook.com/metro.kh)
Автор: Ірина Костенко

У Харкові вирішили, що станції метрополітену міста функціонуватимуть в цілодобовому режимі - як пункти незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Харківської міської ради у Facebook.

Читайте такожПункти незламності на вокзалах: як "Укрзалізниця" допомагає під час блекаутів

Що саме змінюється для жителів і гостей міста

Про те, що станції Харківського метрополітену в цілодобовому режимі функціонуватимуть як пункти незламності, розповів сьогодні (3 лютого) міський голова Ігор Терехов.

Він пояснив, що люди, за потреби зможуть:

  • цілодобово приходити до метрополітену;
  • отримувати там усю необхідну допомогу.

Скільки всього пунктів незламності у Харкові

За словами Терехова, у Харкові, крім цього, працює 101 пункт незламності.

"Також за необхідності ми можемо додатково розгорнути 50 наметів", - додав мер міста.

Він повідомив також, що у Харкові наразі працюють 40 пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування.

Що відомо про пункт незламності на базі потягу

Насамкінець Терехов повідомив, що місто має домовленість з АТ "Укрзалізниця", яке облаштовує пункт незламності на базі потягу.

"Поки що це - шість вагонів, у кожному з яких може перебувати по 50 людей", - зауважив посадовець.

Він уточнив, що в цілому йдеться про близько 300 осіб.

"Якщо виникне потреба, будуть задіяні й інші потяги", - підсумував міський голова.

Публікація міської ради Харкова (скриншот: facebook.com/kharkivgovernment)

Варто зазначити, що в цілому Харківський метрополітен налічує 30 станцій, які розташовані на трьох лініях (червоній, синій та зеленій):

  • Холодногірсько-заводській;
  • Салтівській;
  • Олексіївській.

Схема харківського метрополітену (інфографіка: metro.kharkiv.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Харківський метрополітен тимчасово змінив інтервали руху між поїздами. Декому з пасажирів чекати на платформі доведеться до 20 хвилин.

Крім того, ми розповідали, що внаслідок масованого нічного удару у Харкові пошкоджені ТЕЦ-5 та електропідстанції "Харківська" й "Залютине". Велика кількість людей залишилась без тепла, у місті оголосили надзвичайну ситуацію.

Читайте також, чому у Харкові планують не відключати світло там, де немає опалення.

