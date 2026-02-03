Метро Харкова стає пунктом незламності: як працюватимуть станції

У Харкові вирішили, що станції метрополітену міста функціонуватимуть в цілодобовому режимі - як пункти незламності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Харківської міської ради у Facebook.
Читайте також: Пункти незламності на вокзалах: як "Укрзалізниця" допомагає під час блекаутів
Про те, що станції Харківського метрополітену в цілодобовому режимі функціонуватимуть як пункти незламності, розповів сьогодні (3 лютого) міський голова Ігор Терехов.
Він пояснив, що люди, за потреби зможуть:
За словами Терехова, у Харкові, крім цього, працює 101 пункт незламності.
"Також за необхідності ми можемо додатково розгорнути 50 наметів", - додав мер міста.
Він повідомив також, що у Харкові наразі працюють 40 пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування.
Насамкінець Терехов повідомив, що місто має домовленість з АТ "Укрзалізниця", яке облаштовує пункт незламності на базі потягу.
"Поки що це - шість вагонів, у кожному з яких може перебувати по 50 людей", - зауважив посадовець.
Він уточнив, що в цілому йдеться про близько 300 осіб.
"Якщо виникне потреба, будуть задіяні й інші потяги", - підсумував міський голова.
Варто зазначити, що в цілому Харківський метрополітен налічує 30 станцій, які розташовані на трьох лініях (червоній, синій та зеленій):
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Харківський метрополітен тимчасово змінив інтервали руху між поїздами. Декому з пасажирів чекати на платформі доведеться до 20 хвилин.
Крім того, ми розповідали, що внаслідок масованого нічного удару у Харкові пошкоджені ТЕЦ-5 та електропідстанції "Харківська" й "Залютине". Велика кількість людей залишилась без тепла, у місті оголосили надзвичайну ситуацію.
Читайте також, чому у Харкові планують не відключати світло там, де немає опалення.