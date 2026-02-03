RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Метро Харькова становится пунктом несокрушимости: как будут работать станции

Метро Харькова - открыто для людей круглосуточно (фото иллюстративное: facebook.com/metro.kh)
Автор: Ирина Костенко

В Харькове решили, что станции метрополитена города будут функционировать в круглосуточном режиме - как пункты несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Харьковского городского совета в Facebook.

Читайте также: Пункты несокрушимости на вокзалах: как "Укрзализныця" помогает во время блэкаутов

Что именно меняется для жителей и гостей города

О том, что станции Харьковского метрополитена в круглосуточном режиме будут функционировать как пункты несокрушимости, рассказал сегодня (3 февраля) городской глава Игорь Терехов.

Он объяснил, что люди, при необходимости смогут:

  • круглосуточно приходить в метрополитен;
  • получать там всю необходимую помощь.

Сколько всего пунктов несокрушимости в Харькове

По словам Терехова, в Харькове, кроме этого, работает 101 пункт несокрушимости.

"Также при необходимости мы можем дополнительно развернуть 50 палаток", - добавил мэр города.

Он сообщил также, что в Харькове сейчас работают 40 пунктов выдачи бесплатного горячего питания.

Что известно о пункте несокрушимости на базе поезда

В завершение Терехов сообщил, что город имеет договоренность с АО "Укрзализныця", которое обустраивает пункт несокрушимости на базе поезда.

"Пока это - шесть вагонов, в каждом из которых может находиться по 50 человек", - отметил чиновник.

Он уточнил, что в целом речь идет об около 300 людях.

"Если возникнет необходимость, будут задействованы и другие поезда", - подытожил городской глава.

Публикация городского совета Харькова (скриншот: facebook.com/kharkivgovernment)

Стоит отметить, что в целом Харьковский метрополитен насчитывает 30 станций, которые расположены на трех линиях (красной, синей и зеленой):

  • Холодногорско-заводской;
  • Салтовской;
  • Алексеевской.

Схема харьковского метрополитена (инфографика: metro.kharkiv.ua)

Напомним, ранее мы сообщали, что Харьковский метрополитен временно изменил интервалы движения между поездами. Некоторым из пассажиров ждать на платформе придется до 20 минут.

Кроме того, мы рассказывали, что в результате массированного ночного удара в Харькове повреждены ТЭЦ-5 и электроподстанции "Харьковская" и "Залютино". Большое количество людей осталось без тепла, в городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Читайте также, почему в Харькове планируют не отключать свет там, где нет отопления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пункт незламностіХарьковМетрообогревАтака дроновРакетная атака