Метро Харькова становится пунктом несокрушимости: как будут работать станции

Читайте также: Пункты несокрушимости на вокзалах: как "Укрзализныця" помогает во время блэкаутов

Что именно меняется для жителей и гостей города

О том, что станции Харьковского метрополитена в круглосуточном режиме будут функционировать как пункты несокрушимости, рассказал сегодня (3 февраля) городской глава Игорь Терехов.

Он объяснил, что люди, при необходимости смогут:

круглосуточно приходить в метрополитен;

получать там всю необходимую помощь.

Сколько всего пунктов несокрушимости в Харькове

По словам Терехова, в Харькове, кроме этого, работает 101 пункт несокрушимости.

"Также при необходимости мы можем дополнительно развернуть 50 палаток", - добавил мэр города.

Он сообщил также, что в Харькове сейчас работают 40 пунктов выдачи бесплатного горячего питания.

Что известно о пункте несокрушимости на базе поезда

В завершение Терехов сообщил, что город имеет договоренность с АО "Укрзализныця", которое обустраивает пункт несокрушимости на базе поезда.

"Пока это - шесть вагонов, в каждом из которых может находиться по 50 человек", - отметил чиновник.

Он уточнил, что в целом речь идет об около 300 людях.

"Если возникнет необходимость, будут задействованы и другие поезда", - подытожил городской глава.

Публикация городского совета Харькова (скриншот: facebook.com/kharkivgovernment)

Стоит отметить, что в целом Харьковский метрополитен насчитывает 30 станций, которые расположены на трех линиях (красной, синей и зеленой):

Холодногорско-заводской;

Салтовской;

Алексеевской.

Схема харьковского метрополитена (инфографика: metro.kharkiv.ua)