До 20 хвилин на платформі: як змінився графік руху в метро Харкова
Харківський метрополітен тимчасово змінив інтервали руху між поїздами. Декому з пасажирів чекати на платформі доведеться до 20 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби КП "Харківський метрополітен" у Facebook.
Які сьогодні інтервали руху в метро Харкова
Пасажирам повідомили, що у метрополітені міста Харкова тимчасово діятимуть змінені інтервали руху на різних лініях.
Це пов'язано з "нестабільною ситуацією в енергосистемі".
Так, інтервали руху поїздів наразі очікуються такі:
- Холодногірсько-заводська лінія - від 10 до 20 хвилин;
- Салтівська лінія - 15 хвилин;
- Олексіївська лінія - 20 хвилин.
Публікація КП "Харківський метрополітен" (скриншот: facebook.com/metro.kh)
Варто зазначити, що в цілому метрополітен Харкова працює з 5:30 до 22:00.
При цьому із графіками руху поїздів як у будні, так і у вихідні дні можна ознайомитись на офіційному сайті підприємства.
Важливо й те, що з 24 травня 2022 року - й до відповідного розпорядження Харківського міського голови - проїзд у Харківському метрополітені безкоштовний.
Водночас станції метрополітену можуть цілодобово використовуватися в якості тимчасового укриття.
В цілому Харківський метрополітен налічує 30 діючих станцій.
Вони розташовані на трьох лініях (червоній, синій та зеленій) загальною експлуатаційною довжиною понад 38 км.
Схема метрополітену Харкова (інфографіка: metro.kharkiv.ua)
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 3 лютого, РФ здійснила прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів.
Під обстрілами опинилися кілька регіонів, а також місто Київ. Відомо про щонайменше дев'ятьох поранених і значні руйнування.
При цьому Харків перебував під ударом більше трьох годин (РФ била по енергетиці, з труб злили воду).
