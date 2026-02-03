ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

До 20 хвилин на платформі: як змінився графік руху в метро Харкова

Вівторок 03 лютого 2026 11:14
UA EN RU
До 20 хвилин на платформі: як змінився графік руху в метро Харкова Сьогодні в метро Харкова змінили інтервали руху поїздів (фото ілюстративне: facebook.com/metro.kh)
Автор: Ірина Костенко

Харківський метрополітен тимчасово змінив інтервали руху між поїздами. Декому з пасажирів чекати на платформі доведеться до 20 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби КП "Харківський метрополітен" у Facebook.

Які сьогодні інтервали руху в метро Харкова

Пасажирам повідомили, що у метрополітені міста Харкова тимчасово діятимуть змінені інтервали руху на різних лініях.

Це пов'язано з "нестабільною ситуацією в енергосистемі".

Так, інтервали руху поїздів наразі очікуються такі:

  • Холодногірсько-заводська лінія - від 10 до 20 хвилин;
  • Салтівська лінія - 15 хвилин;
  • Олексіївська лінія - 20 хвилин.

До 20 хвилин на платформі: як змінився графік руху в метро ХарковаПублікація КП "Харківський метрополітен" (скриншот: facebook.com/metro.kh)

Варто зазначити, що в цілому метрополітен Харкова працює з 5:30 до 22:00.

При цьому із графіками руху поїздів як у будні, так і у вихідні дні можна ознайомитись на офіційному сайті підприємства.

Важливо й те, що з 24 травня 2022 року - й до відповідного розпорядження Харківського міського голови - проїзд у Харківському метрополітені безкоштовний.

Водночас станції метрополітену можуть цілодобово використовуватися в якості тимчасового укриття.

В цілому Харківський метрополітен налічує 30 діючих станцій.

Вони розташовані на трьох лініях (червоній, синій та зеленій) загальною експлуатаційною довжиною понад 38 км.

До 20 хвилин на платформі: як змінився графік руху в метро ХарковаСхема метрополітену Харкова (інфографіка: metro.kharkiv.ua)

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 3 лютого, РФ здійснила прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів.

Під обстрілами опинилися кілька регіонів, а також місто Київ. Відомо про щонайменше дев'ятьох поранених і значні руйнування.

При цьому Харків перебував під ударом більше трьох годин (РФ била по енергетиці, з труб злили воду).

Читайте також про ключові особливості нової атаки РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Електроенергія Метро Енергетики Пасажири
Новини
"Дуже-дуже багато балістики": Ігнат назвав ключові особливості нової атаки РФ
"Дуже-дуже багато балістики": Ігнат назвав ключові особливості нової атаки РФ
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом