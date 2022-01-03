Метро по 20 гривен? Что будет с ценами на проезд в Киеве

Повышение цен на проезд планировалось с 1 января

В середине ноября на сайте КГГА был опубликован проект распоряжения о пересмотре тарифов для коммунального общественного транспорта Киева. Предполагалось, что цена на билеты с января 2022 вырастет с 8 грн до 20 грн за одну поездку.

Данное решение в городской администрации столицы назвали вынужденным, поскольку подорожание цен на энергоносители несет угрозу стабильной и безопасной работе транспорта. По этой же причине на протяжении лета и осени тарифы на проезд подняли во многих украинских городах (Чернигов, Львов, Николаев, Запорожье и др.).

Тарифы зафиксировали до конца отопительного сезона

Возможное повышение цен на билеты более чем в 2 раза вызвало широкий резонанс. Уже на следующий день после появления проекта распоряжения, городской голова Виталий Кличко пообещал, что тарифы не поднимут до конца отопительного сезона.

Как заявил мэр Киева, город оказался в сложной экономической ситуации из-за роста цен на энергоносители. Чтобы избежать повышение цен на отопление и горячую воду, из городского бюджета было компенсировано более 2 млрд гривен.

Однако, по словам Кличко, весь бюджет невозможно пустить на дотации, поэтому местные власти стали перед выбором - повышать оплату коммуналки или цену на проезд.

Глава КГГА отметил, что хотя вопрос стоимости проезда в Киеве был вынесен на обсуждение - это только проект. Пересмотр тарифов не стоит ожидать до завершения отопительного сезона в конце апреля.

Цена билета - до 20 гривен

В проекте повышения тарифов предлагается установить стоимость билетов на проезд в метро, трамвае, троллейбусе, коммунальном автобусе до 20 грн за одну поездку.

Все действующие льготы на проезд сохраняются - для ветеранов, детей войны, пенсионеров, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, многодетных семей.

Проезд по "Карте киевлянина" предположительно составит 12 грн. Ей могут воспользоваться жители города с пропиской в Киеве, переселенцы из зоны АТО/ООС, учащиеся городских образовательных заведений, льготные категории населения, люди, которые работают в столице.

По заявлению Виталия Кличко, жители Киевской области смогут купить проездной. По нему стоимость одной поездки - 14 грн.

Также возможно сэкономить на стоимости билета при покупке от 10 поездок на электронный билет. На данный момент цена проезда при пополнении карточки на 50 поезок - 6,5 грн за поездку, а после повышения стоимость составит 15 грн.

Планируемые тарифы за проезд по электронному билету Kyiv Smart Card:

1 - 9 поездок - по 20 грн

10 - 19 поездок - по 19 грн

20 - 29 поездок - по 18 грн

30 - 39 поездок - по 17 грн

40 - 49 поездок - по 16 грн

50 поездок - по 15 грн

Проездные билеты подорожают следующим образом:

безлимитный проездной - 2990 грн

124 поездки - 1761 грн

92 поездки - 1316 грн

62 поездки - 893 грн

46 поездок - 667 грн

Проездные для школьников и студентов будут дешевле. Безлимитный школьный проездной - 747,5 грн, студенческий - 1495 грн.

Краткосрочный проездной в общественном транспорте Киева на 24 часа обойдется в 250 грн, на двое суток - 375 грн, на три дня - 500 грн.