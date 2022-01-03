Метро по 20 гривень? Що буде з цінами на проїзд у Києві

Підвищення цін на проїзд планувалося з 1 січня

У середині листопада на сайті КМДА було опубліковано проект розпорядження про перегляд тарифів для комунального громадського транспорту Києва. Передбачалося, що ціна на квитки з січня 2022 зросте з 8 до 20 грн за одну поїздку.

Це рішення у міській адміністрації столиці назвали вимушеним, оскільки подорожчання цін на енергоносії несе загрозу стабільній та безпечній роботі транспорту. З цієї ж причини протягом літа та осені тарифи на проїзд підняли у багатьох українських містах (Чернігів, Львів, Миколаїв, Запоріжжя та ін.).

Тарифи зафіксували до кінця опалювального сезону

Можливе підвищення цін на квитки більш ніж удвічі викликало широкий резонанс. Вже наступного дня після появи проекту розпорядження міський голова Віталій Кличко пообіцяв, що тарифи не піднімуть до кінця опалювального сезону.

Як заявив мер Києва, місто опинилося у складній економічній ситуації через зростання цін на енергоносії. Щоб уникнути підвищення цін на опалення та гарячу воду, з міського бюджету було компенсовано понад 2 млрд гривень.

Проте, за словами Кличка, весь бюджет неможливо пустити на дотації, тому місцева влада стала перед вибором – підвищувати оплату комуналки чи ціну на проїзд.

Глава КМДА зазначив, що хоча питання вартості проїзду в Києві було винесене на обговорення – це лише проект. Перегляд тарифів не варто очікувати до завершення опалювального сезону наприкінці квітня.

Ціна квитка – до 20 гривень

У проекті підвищення тарифів пропонується встановити вартість квитків на проїзд у метро, ​​трамваї, тролейбусі, комунальному автобусі до 20 грн за одну поїздку.

Усі пільги на проїзд зберігаються – для ветеранів, дітей війни, пенсіонерів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей.

Проїзд по "Карті киянина" становитиме 12 грн. Картою можуть скористатися мешканці міста з пропискою у Києві, переселенці із зони АТО/ООС, учні міських освітніх закладів, пільгові категорії населення, люди, які працюють у столиці.

За заявою Віталія Кличка, мешканці Київської області зможуть купити проїзний. З викоританням якого вартість однієї поїздки – 14 грн.

Також можна заощадити на вартості квитка при покупці від 10 поїздок на електронний квиток. На даний момент ціна проїзду при поповненні картки на 50 поїздок – 6,5 грн за поїздку, а після підвищення вартість становитиме 15 грн.

Заплановані тарифи за проїзд з електронним квитком Kyiv Smart Card:

1 - 9 поїздок – по 20 грн

10 – 19 поїздок – по 19 грн

20 – 29 поїздок – по 18 грн

30 – 39 поїздок – по 17 грн

40 – 49 поїздок – по 16 грн

50 поїздок – по 15 грн

Проїзні квитки подорожчають так:

безлімітний проїзний - 2990 грн

124 поїздки – 1761 грн

92 поїздки – 1316 грн

62 поїздки – 893 грн

46 поїздок – 667 грн

Проїзні для школярів та студентів будуть дешевшими. Безлімітний шкільний проїзний – 747,5 грн, студентський – 1495 грн.

Короткостроковий проїзний у громадському транспорті Києва на 24 години обійдеться у 250 грн, на дві доби – 375 грн, на три дні – 500 грн.