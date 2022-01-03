Метро по 20 гривень? Що буде з цінами на проїзд у Києві

З настанням нового року вартість квитків у метро та іншому громадському транспорті Києва залишиться незмінною. Проте вже навесні ціни на проїзд можуть суттєво зрости.
Коли і на скільки подорожчає громадський транспорт столиці – у матеріалі РБК-Україна нижче.
У середині листопада на сайті КМДА було опубліковано проект розпорядження про перегляд тарифів для комунального громадського транспорту Києва. Передбачалося, що ціна на квитки з січня 2022 зросте з 8 до 20 грн за одну поїздку.
Це рішення у міській адміністрації столиці назвали вимушеним, оскільки подорожчання цін на енергоносії несе загрозу стабільній та безпечній роботі транспорту. З цієї ж причини протягом літа та осені тарифи на проїзд підняли у багатьох українських містах (Чернігів, Львів, Миколаїв, Запоріжжя та ін.).
Можливе підвищення цін на квитки більш ніж удвічі викликало широкий резонанс. Вже наступного дня після появи проекту розпорядження міський голова Віталій Кличко пообіцяв, що тарифи не піднімуть до кінця опалювального сезону.
Як заявив мер Києва, місто опинилося у складній економічній ситуації через зростання цін на енергоносії. Щоб уникнути підвищення цін на опалення та гарячу воду, з міського бюджету було компенсовано понад 2 млрд гривень.
Проте, за словами Кличка, весь бюджет неможливо пустити на дотації, тому місцева влада стала перед вибором – підвищувати оплату комуналки чи ціну на проїзд.
Глава КМДА зазначив, що хоча питання вартості проїзду в Києві було винесене на обговорення – це лише проект. Перегляд тарифів не варто очікувати до завершення опалювального сезону наприкінці квітня.
У проекті підвищення тарифів пропонується встановити вартість квитків на проїзд у метро, трамваї, тролейбусі, комунальному автобусі до 20 грн за одну поїздку.
Усі пільги на проїзд зберігаються – для ветеранів, дітей війни, пенсіонерів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей.
Проїзд по "Карті киянина" становитиме 12 грн. Картою можуть скористатися мешканці міста з пропискою у Києві, переселенці із зони АТО/ООС, учні міських освітніх закладів, пільгові категорії населення, люди, які працюють у столиці.
За заявою Віталія Кличка, мешканці Київської області зможуть купити проїзний. З викоританням якого вартість однієї поїздки – 14 грн.
Також можна заощадити на вартості квитка при покупці від 10 поїздок на електронний квиток. На даний момент ціна проїзду при поповненні картки на 50 поїздок – 6,5 грн за поїздку, а після підвищення вартість становитиме 15 грн.
Заплановані тарифи за проїзд з електронним квитком Kyiv Smart Card:
Проїзні квитки подорожчають так:
Проїзні для школярів та студентів будуть дешевшими. Безлімітний шкільний проїзний – 747,5 грн, студентський – 1495 грн.
Короткостроковий проїзний у громадському транспорті Києва на 24 години обійдеться у 250 грн, на дві доби – 375 грн, на три дні – 500 грн.
Раніше повідомлялося, що за підвищенням цін на квитки в комунальному транспорті може подорожчати проїзд у київських маршрутках.
Також стали відомі умови, за яких вартість проїзду у Києві можуть не підняти. Для цього потрібен відповідний висновок Державної регуляторної служби.