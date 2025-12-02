ua en ru
"Метінвест" об'єднав сервісні активи в єдину компанію "Метінвест Машинері"

Вівторок 02 грудня 2025 13:09
UA EN RU
"Метінвест" об'єднав сервісні активи в єдину компанію "Метінвест Машинері" Фото: "Метінвест Машинері" об'єднала усі сервісні активи Групи компаній (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

Група "Метінвест" завершила централізацію своїх ремонтних і сервісних підприємств, і створила єдину компанію - "Метінвест Машинері". Нове підприємство об’єднало виробничі потужності та експертизу заводів у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Нове підприємство спеціалізується на ремонті обладнання, виготовленні запчастин і металоконструкцій, механообробці та сервісному супроводі для металургійних, коксохімічних і гірничовидобувних підприємств.

Завдяки розгалуженій мережі виробничих баз "Метінвест Машинері" зможе оперативно виконувати замовлення як для підприємств Групи, так і для зовнішніх клієнтів.

&quot;Метінвест&quot; об'єднав сервісні активи в єдину компанію &quot;Метінвест Машинері&quot;Фото: "Метінвест Машинері" спеціалізується на ремонті та сервісному супроводі обладнання (пресслужба)

Трансформація тривала протягом 2023-2025 років, у межах стратегії підвищення ефективності активів. Основою нової структури став Запорізький ливарно-механічний завод (ЗЛМЗ), який було створено у 2016 році на базі цехів "Запоріжсталі".

У 2023 році ЗЛМЗ приєднав Криворізький ремонтно-механічний завод, а з 1 грудня 2025 року під його управління перейшли всі ремонтні підприємства Групи.

"Ми посилили синергію промислових майданчиків і людського капіталу, підвищили операційну ефективність і зберегли робочі місця для трьох тисяч людей у галузі під час війни та після її завершення", - каже операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Команди ремонтних заводів у повному складі продовжать роботу в складі "Метінвест Машинері": умови праці, рівень заробітних плат і соціальні гарантії залишаються незмінними.

Фото: основою нової структури став ЗЛМЗ (пресслужба)

"Ми стали більше, ніж просто Запорізький ливарно-механічний завод - і географічно, і фахово. Метінвест Машинері відображає суть нашої діяльності та завершує етап трансформації", - підкреслив генеральний директор "Метінвест Машинері" Ігор Долгозвяго.

Діяльність "Метінвесту"

Як відомо, "Метінвест" уп’яте поспіль посів перше місце у рейтингу найбільших приватних компаній України за версією Forbes Ukraine.

Видання назвало цю компанію "хребтом української економіки": від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

"Метінвест" також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".

