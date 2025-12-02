"Метінвест" об'єднав сервісні активи в єдину компанію "Метінвест Машинері"

Група "Метінвест" завершила централізацію своїх ремонтних і сервісних підприємств, і створила єдину компанію - "Метінвест Машинері". Нове підприємство об’єднало виробничі потужності та експертизу заводів у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Нове підприємство спеціалізується на ремонті обладнання, виготовленні запчастин і металоконструкцій, механообробці та сервісному супроводі для металургійних, коксохімічних і гірничовидобувних підприємств.

Завдяки розгалуженій мережі виробничих баз "Метінвест Машинері" зможе оперативно виконувати замовлення як для підприємств Групи, так і для зовнішніх клієнтів.

Фото: "Метінвест Машинері" спеціалізується на ремонті та сервісному супроводі обладнання (пресслужба)

Трансформація тривала протягом 2023-2025 років, у межах стратегії підвищення ефективності активів. Основою нової структури став Запорізький ливарно-механічний завод (ЗЛМЗ), який було створено у 2016 році на базі цехів "Запоріжсталі".

У 2023 році ЗЛМЗ приєднав Криворізький ремонтно-механічний завод, а з 1 грудня 2025 року під його управління перейшли всі ремонтні підприємства Групи.

"Ми посилили синергію промислових майданчиків і людського капіталу, підвищили операційну ефективність і зберегли робочі місця для трьох тисяч людей у галузі під час війни та після її завершення", - каже операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Команди ремонтних заводів у повному складі продовжать роботу в складі "Метінвест Машинері": умови праці, рівень заробітних плат і соціальні гарантії залишаються незмінними.

Фото: основою нової структури став ЗЛМЗ (пресслужба)

"Ми стали більше, ніж просто Запорізький ливарно-механічний завод - і географічно, і фахово. Метінвест Машинері відображає суть нашої діяльності та завершує етап трансформації", - підкреслив генеральний директор "Метінвест Машинері" Ігор Долгозвяго.