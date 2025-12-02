"Метинвест" объединил сервисные активы в единую компанию "Метинвест Машинери"
Группа "Метинвест" завершила централизацию своих ремонтных и сервисных предприятий и создала единую компанию - "Метинвест Машинери". Новое предприятие объединило производственные мощности и экспертизу заводов в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Новое предприятие специализируется на ремонте оборудования, изготовлении запчастей и металлоконструкций, механообработке и сервисном сопровождении для металлургических, коксохимических и горнодобывающих предприятий.
Благодаря разветвленной сети производственных баз "Метинвест Машинери" сможет оперативно выполнять заказы как для предприятий Группы, так и для внешних клиентов.
Фото: "Метинвест Машинери" специализируется на ремонте и сервисном сопровождении оборудования (пресс-служба)
Трансформация продолжалась в течение 2023-2025 годов в рамках стратегии повышения эффективности активов. Основой новой структуры стал Запорожский литейно-механический завод (ЗЛМЗ), созданный в 2016 году на базе цехов "Запорожстали".
В 2023 году ЗЛМЗ присоединил Криворожский ремонтно-механический завод, а с 1 декабря 2025 под его управление перешли все ремонтные предприятия Группы.
"Мы усилили синергию промышленных площадок и человеческого капитала, повысили операционную эффективность и сохранили рабочие места для трех тысяч человек в отрасли во время войны и после ее завершения", - говорит операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.
Команды ремонтных заводов в полном составе продолжат работу в составе "Метинвест Машинери": условия труда, уровень заработной платы и социальные гарантии остаются неизменными.
Фото: основой новой структуры стал ЗЛМЗ (пресс-служба)
"Мы стали больше, чем просто Запорожский литейно-механический завод - и географически, и профессионально. Метинвест Машинери отражает суть нашей деятельности и завершает этап трансформации", - подчеркнул генеральный директор "Метинвест Машинери" Игорь Долгозвяго.
Деятельность "Метинвеста"
Как известно, "Метинвест" в пятый раз подряд занял первое место в рейтинге крупнейших частных компаний Украины по версии Forbes Ukraine.
Издание назвало эту компанию "хребтом украинской экономики": с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов гривен.
"Метинвест" также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".