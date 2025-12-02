ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

"Метинвест" объединил сервисные активы в единую компанию "Метинвест Машинери"

Вторник 02 декабря 2025 13:09
UA EN RU
"Метинвест" объединил сервисные активы в единую компанию "Метинвест Машинери" Фото: "Метинвест Машинери" объединила все сервисные активы Группы компаний (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Группа "Метинвест" завершила централизацию своих ремонтных и сервисных предприятий и создала единую компанию - "Метинвест Машинери". Новое предприятие объединило производственные мощности и экспертизу заводов в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Новое предприятие специализируется на ремонте оборудования, изготовлении запчастей и металлоконструкций, механообработке и сервисном сопровождении для металлургических, коксохимических и горнодобывающих предприятий.

Благодаря разветвленной сети производственных баз "Метинвест Машинери" сможет оперативно выполнять заказы как для предприятий Группы, так и для внешних клиентов.

&quot;Метинвест&quot; объединил сервисные активы в единую компанию &quot;Метинвест Машинери&quot;Фото: "Метинвест Машинери" специализируется на ремонте и сервисном сопровождении оборудования (пресс-служба)

Трансформация продолжалась в течение 2023-2025 годов в рамках стратегии повышения эффективности активов. Основой новой структуры стал Запорожский литейно-механический завод (ЗЛМЗ), созданный в 2016 году на базе цехов "Запорожстали".

В 2023 году ЗЛМЗ присоединил Криворожский ремонтно-механический завод, а с 1 декабря 2025 под его управление перешли все ремонтные предприятия Группы.

"Мы усилили синергию промышленных площадок и человеческого капитала, повысили операционную эффективность и сохранили рабочие места для трех тысяч человек в отрасли во время войны и после ее завершения", - говорит операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Команды ремонтных заводов в полном составе продолжат работу в составе "Метинвест Машинери": условия труда, уровень заработной платы и социальные гарантии остаются неизменными.

Фото: основой новой структуры стал ЗЛМЗ (пресс-служба)

"Мы стали больше, чем просто Запорожский литейно-механический завод - и географически, и профессионально. Метинвест Машинери отражает суть нашей деятельности и завершает этап трансформации", - подчеркнул генеральный директор "Метинвест Машинери" Игорь Долгозвяго.

Деятельность "Метинвеста"

Как известно, "Метинвест" в пятый раз подряд занял первое место в рейтинге крупнейших частных компаний Украины по версии Forbes Ukraine.

Издание назвало эту компанию "хребтом украинской экономики": с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов гривен.

"Метинвест" также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Ринат Ахметов Бизнес
Новости
Задержан бывший топ-чиновник "Энергоатома": его подозревают в связях с Россией
Задержан бывший топ-чиновник "Энергоатома": его подозревают в связях с Россией
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит