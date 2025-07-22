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"Метінвест" Ахметова очолив рейтинг найбільших інвесторів в освіту в Україні

Вівторок 22 липня 2025 16:02
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"Метінвест" Ахметова очолив рейтинг найбільших інвесторів в освіту в Україні Фото: "Метінвест" Ахметова очолив рейтинг найбільших інвесторів в освіту в Україні (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Група "Метінвест" стала лідером рейтингу найбільших бізнес-інвесторів в українську освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Разом із Київською школою економіки видання опитало понад 200 найбільших компаній України, дослідило їхній внесок в освітній сектор і визначило 52 лідери.

До першої п'ятірки найбільших інвесторів в освіту також увійшли IT-компанії Intellias і Sigma Software, ПУМБ та агрохолдинг Kernel.

У 2022-2025 роках Метінвест інвестував в розвиток освіти 570 млн грн, а його індекс освітньої філантропії становить 95,10 із 100 балів.

У 2020 році компанія заснувала гірничо-металургійний університет "Метінвест" політехніка. У 2021-му університет отримав державні ліцензії на проведення освітньої діяльності та розпочав перші навчальні програми. У 2022 році відбувся перший набір студентів до вишу, у 2024-му - випуск перших 143 магістрів, а у 2025-му - ще 124 магістрів.

Нині Метінвест Політехніка" надає можливість здобути інженерно-технічну вищу освіту за 19 програмами бакалаврату, 21 - магістратури та 5 напрямами аспірантури, а також пропонує курси підвищення кваліфікації та тренінги.

У створення матеріальної бази та розвиток "Метінвест Політехніки" компанія інвестувала 513 млн грн.

Також "Метінвест" розвиває професійну освіту в Україні, створюючи кваліфікаційні центри на базі своїх підприємств. Серед інших проєктів - архітектурна трансформація шкіл, стажування для українських студентів за кордоном, внутрішнє навчання співробітників, топкерівників, навчання з надання домедичної допомоги, підтримка профтехів тощо.

Як відомо, "Метінвест" є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала понад 28 млрд гривень інвестицій.

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Метінвест Освіта в Україні
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