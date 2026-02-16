Металодетектори на входах та відеоконтроль: у школах запровадять нові заходи безпеки

Головне

Фізична охорона: Кожна школа повинна мати професійну охорону (поліцію охорони або ліцензовані фірми).

Кожна школа повинна мати професійну охорону (поліцію охорони або ліцензовані фірми). Металодетектори: Усі відвідувачі та учні 5-11 класів проходитимуть обов'язкову перевірку.

Усі відвідувачі та учні 5-11 класів проходитимуть обов'язкову перевірку. Відеоконтроль: Записи з камер мають зберігатися не менше 30 діб.

Записи з камер мають зберігатися не менше 30 діб. Без поборів: Заходи безпеки не можуть фінансуватися з кишень батьків.

Нові обов'язки охорони та режим доступу

Відповідно до наказу МВС, нові правила спрямовані на захист учасників освітнього процесу від воєнних та побутових загроз. Документ визначає чіткий порядок доступу до приміщень та технічного оснащення шкіл.

Згідно з документом, підхід до присутності охорони в школах стає жорсткішим. Охоронці повинні прибувати на пост за 60 хвилин до початку занять.

До їхніх обов’язків входитиме:

регулярний обхід території та приміщень протягом дня;

перевірка справності тривожної сигналізації;

контроль правил доступу та допомога в евакуації до укриттів.

Також школи зобов’язані встановити систему термінового виклику поліції (стаціонарну "тривожну кнопку" або мобільну систему).

Відеоспостереження та металодектори

Технічне переоснащення шкіл передбачає тотальний візуальний контроль. Відеокамери мають охоплювати входи, коридори, холи, сходові клітки, а також актові та спортивні зали.

Важливо: Камери заборонено встановлювати в місцях особистого користування (вбиральні, роздягальні).

Окремим пунктом йде перевірка на металодетекторах. Їхня кількість повинна відповідати кількості діючих входів до закладу. Обов’язковому огляду підлягають:

учні 5-11 класів;

педагоги та технічний персонал;

усі відвідувачі школи.

Хто платитиме за охорону

Як наголосила освітній омбудсмен Надія Лещик, фінансування заходів безпеки покладається на засновників закладу (місцеві громади) або інші законні джерела. Збір коштів з батьків на ці потреби є незаконним.