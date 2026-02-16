Металодетектори на входах та відеоконтроль: у школах запровадять нові заходи безпеки

Міністерство внутрішніх справ оновило перелік заходів з охорони закладів освіти на період воєнного стану. Тепер фізична охорона, перевірка учнів металодетекторами та камери відеоспостереження стануть обов'язковими стандартами для шкіл.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на наказ МВС.
Відповідно до наказу МВС, нові правила спрямовані на захист учасників освітнього процесу від воєнних та побутових загроз. Документ визначає чіткий порядок доступу до приміщень та технічного оснащення шкіл.
Згідно з документом, підхід до присутності охорони в школах стає жорсткішим. Охоронці повинні прибувати на пост за 60 хвилин до початку занять.
До їхніх обов’язків входитиме:
Також школи зобов’язані встановити систему термінового виклику поліції (стаціонарну "тривожну кнопку" або мобільну систему).
Технічне переоснащення шкіл передбачає тотальний візуальний контроль. Відеокамери мають охоплювати входи, коридори, холи, сходові клітки, а також актові та спортивні зали.
Важливо: Камери заборонено встановлювати в місцях особистого користування (вбиральні, роздягальні).
Окремим пунктом йде перевірка на металодетекторах. Їхня кількість повинна відповідати кількості діючих входів до закладу. Обов’язковому огляду підлягають:
Як наголосила освітній омбудсмен Надія Лещик, фінансування заходів безпеки покладається на засновників закладу (місцеві громади) або інші законні джерела. Збір коштів з батьків на ці потреби є незаконним.
