В Києві масово об’єднують школи та дитсадки: що відомо та в яких районах

У п’яти районах Києва тимчасово об’єднують школи та дитсадки, щоб зберегти очний формат навчання в умовах пошкодження тепломереж після обстрілів.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва .

Як організовано навчання

За словами посадовця, головна мета - не допустити переходу на дистанційку там, де це можливо. Для цього учні переміщуються у безпечні та теплі приміщення цілими класами разом зі своїми педагогами.

"Наше завдання - зберегти освітній процес. Задля цього розглядаємо тимчасове об’єднання закладів освіти, а точніше - освітню міграцію одного закладу у приміщення до іншого зі своїми вчителями та вихователями", - пояснив Мондриївський.

Наразі такий досвід уже впроваджено у Дніпровському районі, де гімназія з власною мобільною котельнею прийняла учнів сусідньої початкової школи.

Ситуація з опаленням у закладах освіти

Необхідність таких кроків виникла після масованої атаки РФ 12 лютого, яка суттєво погіршила стан енергосистеми міста. Кількість освітніх об'єктів без тепла зросла майже вдвічі.

"До цього без теплопостачання перебували 150 будівель закладів освіти, після обстрілу додалося ще 165. Загалом без опалення лишилися 315 будівель - понад 30% від загальної кількості", - уточнив заступник голови КМДА.

За його словами, найскладніша ситуація фіксується у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Водночас у трьох районах міста - Оболонському, Подільському та Святошинському - ситуація з теплом у школах залишається стабільною.