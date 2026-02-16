Металлодетекторы на входах и видеоконтроль: в школах введут новые меры безопасности

Министерство внутренних дел обновило перечень мероприятий по охране учебных заведений на период военного положения. Теперь физическая охрана, проверка учеников металлодетекторами и камеры видеонаблюдения станут обязательными стандартами для школ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на наказ МВД.
Главное
Согласно приказу МВД, новые правила направлены на защиту участников образовательного процесса от военных и бытовых угроз. Документ определяет четкий порядок доступа к помещениям и техническому оснащению школ.
Согласно документу, подход к присутствию охраны в школах становится жестче. Охранники должны прибывать на пост за 60 минут до начала занятий.
В их обязанности будет входить:
Также школы обязаны установить систему срочного вызова полиции (стационарную "тревожную кнопку" или мобильную систему).
Техническое переоснащение школ предусматривает тотальный визуальный контроль. Видеокамеры должны охватывать входы, коридоры, холлы, лестничные клетки, а также актовые и спортивные залы.
Важно: Камеры запрещено устанавливать в местах личного пользования (уборные, раздевалки).
Отдельным пунктом идет проверка на металлодетекторах. Их количество должно соответствовать количеству действующих входов в заведение. Обязательному осмотру подлежат:
Как отметила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, финансирование мер безопасности возлагается на учредителей заведения (местные громады) или другие законные источники. Сбор средств с родителей на эти цели является незаконным.
