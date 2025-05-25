Від святинь до хрущовок: як забудовували Київ і чому радянська епоха стала катастрофою
Забудова Києва пройшла шлях від святинь Київської Русі до хрущовок і сучасного урбанізму. Кожен період залишив у місті свій відбиток - і не завжди безболісно.
Про те, як забудовували Київ і до якої катастрофи призвів радянський період в інтерв'ю РБК-Україна розповіла науковиця "Музею історії Києва" Наталія Пінчук.
Як забудовували Київ
"Київська забудова має декілька етапів. Перш за все, це історія стародавнього Києва - Лавра, Софія, собор Видубицького монастиря, залишки Десятинної церкви, Золоті ворота. Потім бароко - ХVIII століття споруди, які звели на території Лаври і Софії, деякі церкви, зокрема побудовані коштом гетьмана Мазепи. Це Києво-Могилянська колегія, мазепинський корпус", - розповіла науковиця.
Ще один етап - будівельна лихоманка кінця ХІХ і поч. ХХ ст. Тоді звели споруди нетипові для тогочасної столичної забудови: банки, біржі, палаци багатіїв, музеї, театри, фабрики і промислове будівництво.
"Тоді Київ перетворюється на справжню європейську столицю і це все відбувалося на фоні капіталістичного виробництва", - зазначила Пінчук.
Центральні вулиці почали вимощувати бруківкою лише у кінці ХІХ століття. Розпочали з вулиці Фундуклеївської, сучасної Хмельницького. Цю давню бруківку майже усюди уже замінили, автентичну можна ще побачити біля театру Франка.
Майдан Незалежності на початку 1900-х років (фото з відкритих джерел)
Сучасний Майдан Незалежності (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Забудова Києва у радянський період
Під час радянського періоду Київ зазнав величезних змін, як позитивних, так і катастрофічних.
"Найбільша трагедія для Києва за часів Союзу - коли в 30-х роках знищували храми. Близько 70 культових споруд зруйнували. Найбільш відомі - Михайлівський Золотоверхий, церква Богородиці Пирогощої, Військовий Микільський собор", - заявила Пінчук.
У 1937 році комуністи підірвали Михайлівський Золотоверхий собор (фото з відкритих джерел)
Позитивними змінами для Києва стало будівництво метро, вважає науковиця.
"Холодна війна, яка повпливала на специфіку будівництва підземки й послужила нам на руку у сучасній війні. Ці станції, які були збудовані перші в радянський час - від Вокзальної до Дніпра - проектувались із розрахунком, що там можна буде сховатися від ядерного вибуху. Вони були найглибші, мали гермозатвори, туалети, джерела води. І в сучасну війну вони стали першим прихистком для багатьох киян", - додала Пінчук.
Фото зі столичного метро (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Будівництво метро вважалося будівництвом століття, хоч багато процесів не були автоматизовані. Наприклад, землю зі станції Арсенальною витягували вручну відрами.
"Будівничі і працівники метрополітену були своєрідними героями. Дехто на цьому навіть піарився. Є відомий знімок Павла Тичини із відбійним молотком у підземеллі поряд із робітниками. Туди навіть водили шкільні екскурсії", - розповіла науковиця.
Ще одна позитивна зміна для Києва у радянський період - будівництво хрущовок, оскільки це дало змогу переселити туди людей з комуналок і бараків.
Сучасний краєвид Києва (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
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