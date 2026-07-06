ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Meta заявила, що наздогнала GPT-5.5: що відомо про новий ШІ

09:39 06.07.2026 Пн
3 хв
Агресивне полювання Цукерберга за ІТ-талантами дає плоди
aimg Ольга Завада
Meta заявила, що наздогнала GPT-5.5: що відомо про новий ШІ Watermelon здійснює прорив у кодингу (фото: Pixabay)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На закритих зборах компанії Meta керівник підрозділу суперінтелекту Александр Ванг оголосив, що майбутня ШІ-модель під кодовою назвою Watermelon наздогнала флагманську GPT-5.5 від OpenAI.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Масштабне збільшення потужностей

За словами Александра Ванга, якого Цукерберг минулого року призначив очільником новоствореного підрозділу Meta Superintelligence Labs, модель Watermelon зараз перебуває на стадії активного навчання.

Вона стане наступним великим релізом після Avocado - базової моделі Muse Spark, яка вийшла на ринок у квітні 2026 року.

Ключові деталі про нову модель:

Обчислювальна потужність. Для навчання Watermelon використовується на у три рази більше обчислювальних ресурсів та графічних чипів, ніж для її попередниці Avocado.

Агентні можливості. Публічно Ванг підтвердив у X, що найближче оновлення сімейства Muse Spark принесе суттєве покращення навичок програмування (кодингу) та автономної роботи ШІ-агентів.

Конкуренція з Anthropic. На питання користувачів про те, коли Meta зможе виставити гідного суперника для Claude Opus, керівник підрозділу відповів, що це станеться "досить скоро" і користувачам сподобається те, що компанія зараз "готує".

Мільярдні інвестиції: чипи, дата-центри та елітні вчені

Успіх проєкту Watermelon став можливим завдяки тотальній мобілізації фінансових ресурсів Meta. Марк Цукерберг веде агресивну кампанію з переманювання найкращих розумів індустрії.

За даними інсайдерів, компанія пропонує топовим дослідникам ШІ індивідуальні контракти на суми у сотні мільйонів доларів лише за перехід у Meta Superintelligence Labs.

Наразі Ванг керує цією елітною групою дослідників, відомою під кодовою назвою TBD.

Паралельно з кадровим бліцкригом Meta різко збільшує капітальні витрати на залізо. Керівництво компанії повідомило інвесторам, що очікувані витрати на закупівлю мікрочипів, будівництво нових дата-центрів та розширення інфраструктури цього року сягнуть від 125 до 145 мільярдів доларів.

Читайте більше: Перший процесор OpenAI: навіщо розробникам ChatGPT власний чип

Ситуація на ринку ШІ та позиція лідерів

Попри очевидний успіх інженерів Meta, перегони суперінтелектів не зупиняються ні на мить, а конкуренти продовжують підвищувати ставки. Потужна модель GPT-5.5 від OpenAI вийшла у квітні цього року, і саме її показники стали орієнтиром для розробників Watermelon.

Ба більше, наприкінці минулого місяця OpenAI офіційно дебютувала зі своєю найдосконалішою моделлю GPT-5.6. Проте розробники досі не випустили її у загальний доступ для широкої публіки на прохання уряду США.

Наразі представники Meta офіційно відмовилися коментувати результати внутрішніх зборів, а в OpenAI не відповіли на журналістські запити. Попри це, озвучені цифри інфраструктурного бюджету та перші бенчмарки Watermelon доводять: Meta остаточно закріпилася у вищій лізі розробників ШІ.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Марк Цукерберг Meta Штучний інтелект
Новини
ДСНС опублікували кадри рятувальних операцій після атаки на Київ
ДСНС опублікували кадри рятувальних операцій після атаки на Київ
Аналітика
1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца
Тетяна Демухкореспондент РБК-Україна 1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца