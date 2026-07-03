Meta запускає ШІ для створення ігор без програмування: що відомо про додаток

Meta розпочала приховане розгортання нового мобільного додатка Pocket, призначеного для створення міні-ігор без знань програмування. Утиліта вже з'явилася у магазинах Google Play та App Store, проте розробники обмежили географію тестування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Функціонал та інтеграція технологій Gizmo

Першим на появу Pocket у магазинах додатків звернув увагу реверс-інженер Алессандро Палуцці.

Згідно з аналітичними даними, реліз на обох мобільних платформах відбувся ще 29 червня, проте Meta утрималася від публічних заяв чи презентацій.

Технічний аналіз коду вказує на те, що Pocket став результатом поглинання іншого відомого проєкту.

На початку року Meta повністю викупила команду розробників стартапу Gizmo - додатка, який генерував інтерактивний контент на основі ШІ-промптів.

Докази зв'язку Pocket із технологіями Gizmo:

Термінологія в інтерфейсі. У відкритому описі додатка Pocket офіційно називають себе творчою платформою для створення та поширення гізмо (gizmos) - саме так називалися ШІ-ігри в оригінальному стартапі.

Системне ім'я файлу. У коді для Google Play Store ідентифікатор додатка прописаний як com.facebook.gizmo, що підтверджує повне використання колишніх напрацювань викупленої команди.

Інтерфейс Pocket (скриншот: Meta)

Обмежений запуск та розширення ШІ-екосистеми Meta

На офіційній сторінці підтримки Meta з'явилося роз'яснення, що додаток Pocket наразі доступний не скрізь.

Компанія використовує практику м'якого запуску (soft-launch) для тестування навантаження на сервери та збору перших відгуків на обмеженій кількості регіональних ринків.

Вихід Pocket відображає загальну стратегію Meta за останній рік, спрямовану на агресивне впровадження генеративного штучного інтелекту в усі споживчі сервіси - від "масок" у соцмережах до самостійних творчих утиліт.

Точний перелік країн, де додаток уже працює, та терміни глобального релізу техногігант наразі не коментує.