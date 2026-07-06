Meta заявила, что догнала GPT-5.5: что известно о новом ИИ

На закрытом собрании компании Meta руководитель подразделения суперинтеллекта Александр Ванг объявил, что будущая ИИ-модель под кодовым названием Watermelon догнала флагманскую GPT-5.5 от OpenAI.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

Масштабное увеличение мощностей

По словам Александра Ванга, которого Цукерберг в прошлом году назначил руководителем вновь подразделения Meta Superintelligence Labs, модель Watermelon сейчас находится на стадии активного обучения.

Она станет следующим большим релизом после Avocado - базовой модели Muse Spark, вышедшей на рынок в апреле 2026 года.

Ключевые детали о новой модели:

Вычислительная мощность. Для обучения Watermelon используется в три раза больше вычислительных ресурсов и графических чипов, чем для ее предшественницы Avocado.

Агентные возможности. Публично Ванг подтвердил в X, что ближайшее обновление семейства Muse Spark принесет существенное улучшение навыков программирования (кодинга) и автономной работы ШИ-агентов.

Впервые, Марк был четко говорящий о индустрии прогресса на активных возможностях на всей.



Однако, когда мы на топике: наш далекий Muse Spark update is coming soon. Большие возможности в коммуникации и активности могут быть более конкурентными с другими моделями leading.… https://t.co/uTjx8sZM2A -- Alexandr Wang ( @ alexandr_wang ) July 3, 2026

Конкуренция с Anthropic. На вопрос пользователей о том, когда Meta сможет выставить достойного соперника для Claude Opus, руководитель подразделения ответил, что это произойдет достаточно скоро и пользователям понравится то, что компания сейчас готовит.

Миллиардные инвестиции: чипы, дата-центры и элитные ученые

Успех проекта Watermelon стал возможен благодаря тотальной мобилизации финансовых ресурсов Meta. Марк Цукерберг ведет агрессивную кампанию по переманиванию лучших умов индустрии.

По данным инсайдеров, компания предлагает топовым исследователям ИИ индивидуальные контракты на суммы в сотни миллионов долларов только за переход в Meta Superintelligence Labs.

В настоящее время Ванг руководит этой элитной группой исследователей, известной под кодовым названием TBD.

Параллельно с кадровым блицкригом Meta резко увеличивает капитальные затраты на железо. Руководство компании сообщило инвесторам, что ожидаемые затраты на закупку микрочипов, строительство новых дата-центров и расширение инфраструктуры в этом году составят от 125 до 145 миллиардов долларов.

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Ситуация на рынке ИИ и позиция лидеров

Несмотря на очевидный успех инженеров Meta, гонки суперинтеллектов не останавливаются ни на мгновение, а конкуренты продолжают повышать ставки. Мощная модель GPT-5.5 от OpenAI вышла в апреле этого года, и именно ее показатели стали ориентиром для разработчиков Watermelon.

Более того, в конце прошлого месяца OpenAI официально дебютировала со своей самой совершенной моделью GPT-5.6. Однако разработчики до сих пор не выпустили ее в общий доступ для широкой публики по просьбе правительства США.

Представители Meta официально отказались комментировать результаты внутренних собраний, а в OpenAI не ответили на журналистские запросы. Тем не менее, озвученные цифры инфраструктурного бюджета и первые бенчмарки Watermelon доказывают: Meta окончательно закрепилась в высшей лиге разработчиков ИИ.