Перший процесор OpenAI: навіщо розробникам ChatGPT власний чип

OpenAI представила власний процесор Jalapeño, призначений для інференсу - безпосереднього практичного застосування ШІ-моделей у відповідь на запити користувачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на OpenAI .

Процесор Jalapeño передали виконавчому директору OpenAI Сему Альтману та президенту Грегу Брокману керівники компанії Broadcom Хок Тан і Чарлі Каввас.

Спільна робота над мікросхемою тривала в умовах суворої секретності, а офіційне партнерство, яке дозволить розгортати дата-центри гігаватного масштабу разом із Microsoft та іншими партнерами, стартує вже наприкінці 2026 року.

Повний стек та оптимізація інференсу

Цікаво, що Jalapeño не є універсальним графічним процесором, адаптованим під потреби ШІ, а є платформою для інференсу (етапу застосування навченої ШІ-моделі або нейромережі на практиці) сучасних LLM, створеною з нуля.

Специфіка архітектури базується на щоденному досвіді експлуатації таких сервісів, як ChatGPT, Codex і комерційних API.

Головною перевагою новинки є поєднання обчислювальної потужності передових прискорювачів із мінімальною затримкою, що критично важливо для інтерактивних продуктів.

Перехід на власну апаратну базу дозволяє OpenAI реалізувати концепцію "повного стеку", контролюючи кожен рівень інфраструктури:

Архітектуру чипів та систем пам'яті,

Програмні ядра (kernels) та мережеві компоненти,

Планування обчислювальних навантажень і системи розгортання,

Кінцевий користувацький досвід.

Наразі інженерні зразки чипа вже успішно проходять тестування у лабораторіях на цільових робочих частотах, запускаючи перспективні моделі - GPT‑5.3‑Codex‑Spark.

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Рекордні терміни проєктування за допомогою ШІ

Процес створення Jalapeño - від перших креслень до фінального виходу на виробництво (tape-out) - зайняв дев'ять місяців. За словами розробників, це один із найшвидших циклів розробки спеціалізованих мікросхем (ASIC) в історії індустрії високопродуктивних напівпровідників.

Таких темпів вдалося досягти завдяки глибокій синергії апаратних та програмних команд OpenAI, експертизі Broadcom, а також залученню чинних ШІ-моделей OpenAI для автоматизації проєктування та оптимізації окремих елементів топології чипа.

У такий спосіб компанія замкнула технологічне коло: нейромережі, які зараз обслуговують користувачів, допомагають покращувати залізо, на якому працюватимуть майбутні, ще потужніші генеративні моделі.

Формування мультинаціональної екосистеми

Jalapeño стане першим поколінням обчислювальної платформи, яка масштабуватиметься у наступні роки.

Для впровадження цієї технологічної інфраструктури OpenAI залучила кількох ключових індустріальних партнерів.

Окрім Broadcom, яка відповідає за реалізацію кремнієвих пластин та високопродуктивних мережевих рішень (включаючи мережевий чип Tomahawk), до проєкту приєдналася компанія Celestica. Вона забезпечує інтеграцію плат, стійок та створення масштабованих виробничих систем для серверних стійок.

Головна мета проєкту полягає в демократизації доступу до технологій штучного інтелекту.

Зниження собівартості обчислень безпосередньо вплине на швидкість відповідей ChatGPT, дозволить агентам Codex виконувати складніші багатокрокові завдання без тривалого очікування та зробить комерційні API-продукти доступнішими для розробників, дослідників і малого бізнесу.