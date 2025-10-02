ua en ru
Meta почне використовувати ваші чати з АІ: що зміниться у Facebook та Instagram

Четвер 02 жовтня 2025 13:00
Meta почне використовувати ваші чати з АІ: що зміниться у Facebook та Instagram Meta буде підлаштовувати рекламу у Facebook та Instagram під ваші діалоги зі ШІ (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Meta з 16 грудня почне персоналізувати рекламу і контент у Facebook і Instagram на основі взаємодії користувачів з АІ. Рекомендації стосуватимуться постів, Reels і реклами за інтересами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNET.

Коли запрацює і де

За даними Meta, повідомлення про оновлення користувачі почнуть отримувати 7 жовтня. Функція буде впроваджена в США і більшості країн.

Компанія підкреслює, що взаємодія з функціями ШІ - голосом або в чаті - дасть змогу поліпшити рекомендації, щоб користувачі "частіше бачили цікавий для них контент і менше того, що не викликає інтересу".

Що контролюватиме користувач

Керувати рекламою і стрічкою, як і раніше, можна через Ads Preferences і налаштування фіда. Використання мікрофона вимагає окремого дозволу: користувачі бачитимуть індикатор, коли він активний.

У Meta стверджують, що персоналізація на основі ШІ - це лише розширення давньої практики компанії.

"Ваші взаємодії з контентом на Facebook та Instagram завжди впливали на те, що з'являється у стрічці. Ми адаптуємо рекламу і контент під ваші інтереси, щоб досвід у соцмережах еволюціонував разом із вами", - зазначають у компанії.

Meta почне використовувати ваші чати з АІ: що зміниться у Facebook та InstagramПриклад повідомлень, які люди будуть бачити (фото: Meta)

Якщо користувач поставить ШІ запитання про сноубординг, він може почати бачити більше постів, Reels або рекламних пропозицій, пов'язаних із цим видом спорту.

Персоналізація працюватиме тільки в рамках платформ, підключених до Accounts Center. Наприклад, якщо WhatsApp туди не додано, то АІ-рекомендації там відображатися не будуть.

Ризики та безпека

Питання конфіденційності та безпеки при використанні ШІ залишаються ключовими. Раніше цього літа Meta довелося змінити роботу своїх чат-ботів після розслідування Reuters: з'ясувалося, що вони могли вести "інтимні" діалоги з неповнолітніми.

У компанії запевняють, що нові функції персоналізації будуть захищені.

"У нас є внутрішня система Privacy Review, яка допомагає використовувати дані відповідально, зокрема для генеративного ШІ. Ми заздалегідь виявляємо можливі ризики, пов'язані зі збором і використанням персональної інформації, і працюємо над їх зниженням", - заявив представник Meta в коментарі для CNET.

