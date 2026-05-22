Meta таємно запустила аналог Reddit: що відомо про додаток Forum

Чого очікувати користувачам?

Для використання Forum користувачам не доведеться створювати новий профіль - авторизація відбувається через наявний акаунт у Facebook, з якого автоматично підтягуються всі підписки, активність та історія.

Попри схожість із Reddit, Forum не є повністю анонімним майданчиком. Користувачі дійсно можуть створювати та використовувати вигадані псевдоніми (ця опція вже частково працює в основному клієнті соцмережі), проте адміністратори та модератори груп все одно бачитимуть справжні імена та профілі авторів за межами приватних обговорень.

Стрічка новин працює за двома напрямками:

Пріоритет спільнот: замість алгоритмічного хаосу звичайної стрічки Facebook новий додаток збирає докупи лише публікації з груп користувача.

Розумні рекомендації: під час першого запуску система запитає про інтереси користувача, щоб додавати до стрічки релевантні обговорення з інших відкритих груп.

Усі публікації, коментарі та треди синхронізуються у режимі реального часу. Якщо користувач розпочне обговорення у Forum, воно миттєво з'явиться у класичному додатку Facebook і навпаки.

Розумні функції

Це вже не перша спроба Meta виділити групи в окрему екосистему - аналогічний додаток вже запускали раніше, проте закрили у 2017 році через низьку популярність.

Цього разу компанія робить ставку на трендові ШІ-технології, додавши дві унікальні функції:

ШІ-асистент "Ask" ("Запитай"): замість того, щоб вручну перебирати десятки груп у пошуках потрібного лайфхака чи поради, користувач може поставити питання асистенту. ШІ самостійно проаналізує масиви текстів у всіх релевантних спільнотах, збере інформацію до купи та видасть єдину лаконічну відповідь.

ШІ-модератор для адмінів: спеціальний цифровий помічник допомагатиме керівникам великих груп керувати контентом, відсіювати спам та автоматизувати рутинні процеси модерації.

У відповідь на запит журналістів представники Meta офіційно підтвердили існування додатка, зазначивши, що наразі Forum перебуває на стадії відкритого публічного тестування.

Компанія регулярно випускає подібні експериментальні продукти на обмежену аудиторію, щоб оцінити реальний інтерес користувачів перед глобальним розгортанням.

Додаток доступний для завантаження в AppStore.