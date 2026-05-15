Бізнес » Tech

Meta "прокачала" Ray-Ban Display: окуляри отримають ігри, субтитри та міні-додатки

11:38 15.05.2026 Пт
3 хв
Таке рішення дозволить інтегрувати у пристрій нові додатки, ігри та інтерактивні інструменти
aimg Ольга Завада
Meta "прокачала" Ray-Ban Display: окуляри отримають ігри, субтитри та міні-додатки Meta Ray-Ban підтримуватимуть ігри та стрімінг (скриншот: Meta)
Смарт-окуляри Meta Ray-Ban Display, які раніше критикували за обмежений набір функцій, нарешті позбуваються "закритості". Технологічний гігант офіційно дозволив стороннім розробникам створювати ПЗ для вбудованого дисплея та контролера Neural Band.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Meta.

Meta відкриває доступ до API смарт-окулярів для розробників додатків на базі iOS, Android, а також для веб-додатків. Оскільки дисплей гаджета має обмежений 20-градусний кут огляду, компанія робить ставку на так звані "інформаційні накладення" та мікрододатки.

Технічний директор Meta Ендрю Босворт продемонстрував додаток Darkroom Buddy - інтерактивний посібник для проявлення фотоплівки, який слугує зручною підказкою перед очима.

Які ще оновлення отримає гаджет

Стрімінг та дані: розробники зможуть створювати віджети для трансляції медіа, відображення результатів матчів у реальному часі або статусів замовлень.

Ігровий сегмент: Meta розглядає можливість запуску міні-ігор - шахів, "змійки" або класичних аркад у стилі Brick Breaker.

Раніше користувачі були обмежені лише сервісами Meta. Наприклад, щоб переглянути рецепт під час приготування їжі, доводилося покладатися виключно на Meta AI. Відкриття платформи дозволить відомим кулінарним або ж спортивним сервісам інтегрувати свої дані безпосередньо в інтерфейс окулярів.

"Нейронне" введення та запис екрана

Разом із анонсом для розробників, Meta випустила низку оновлень для чинних власників окулярів, які вже доступні для використання.

Що пропонують:

Neural Handwriting: функція дозволяє відповідати на повідомлення, буквально "малюючи" літери пальцями у повітрі. Тепер ця можливість доступна для всіх користувачів.

Запис дисплея: з'явилася можливість записувати те, що відбувається на внутрішньому екрані окулярів одночасно з основним видом. Це допоможе користувачам демонструвати іншим, як саме працює їхній інтерфейс доповненої реальності.

Живі субтитри: окуляри отримали підтримку титрів у реальному часі для дзвінків у Messenger, WhatsApp та Instagram.

Автономність та перспективи

Головним викликом для нових додатків залишається час автономної роботи. Інтенсивне використання дисплея швидко виснажує вбудований акумулятор, тому розробникам доведеться оптимізувати свої рішення під енергоефективні мікроінтерфейси.

Анонс сторонньої підтримки відбувся на тлі підготовки до конференції Meta Connect, де очікується презентація наступного покоління смарт-окулярів. Марк Цукерберг уже натякнув на нову ітерацію Ray-Ban Display, яка може отримати ще кращі характеристики та розширені можливості штучного інтелекту.

Коли саме перші сторонні додатки з'являться у магазині - наразі невідомо.

