Meta тайно запустила аналог Reddit: что известно о приложении Forum

10:41 22.05.2026 Пт
3 мин
Приложение предлагает пользователям ленту, очищенную от случайных постов друзей и брендов, фокусируясь исключительно на тематических обсуждениях
aimg Ольга Завада
Приложение пока могут скачать только владельцы iPhone (фото: Getty Images)

Компания Meta тихо запустила новое мобильное приложение Forum. Продукт позиционируется как автономное пространство для пользователей Facebook Groups, однако его ключевые фишки указывают на прямую попытку составить конкуренцию популярной платформе Reddit.

Чего ожидать пользователям?

Для использования Forum пользователям не придется создавать новый профиль - авторизация происходит через существующий аккаунт в Facebook, из которого автоматически подтягиваются все подписки, активность и история.

Несмотря на сходство с Reddit, Forum не является полностью анонимной площадкой. Пользователи действительно могут создавать и использовать вымышленные псевдонимы (эта опция уже частично работает в основном клиенте соцсети), однако администраторы и модераторы групп все равно будут видеть настоящие имена и профили авторов за пределами частных обсуждений.

Лента новостей работает по двум направлениям:

Приоритет сообществ: вместо алгоритмического хаоса обычной ленты Facebook новое приложение собирает вместе только публикации из групп пользователя.

Умные рекомендации: при первом запуске система спросит об интересах пользователя, чтобы добавлять в ленту релевантные обсуждения из других открытых групп.

Все публикации, комментарии и треды синхронизируются в режиме реального времени. Если пользователь начнет обсуждение в Forum, оно мгновенно появится в классическом приложении Facebook и наоборот.

Умные функции

Это уже не первая попытка Meta выделить группы в отдельную экосистему - аналогичное приложение уже запускали ранее, однако закрыли в 2017 году из-за низкой популярности.

На этот раз компания делает ставку на трендовые ИИ-технологии, добавив две уникальные функции:

ИИ-ассистент "Ask" ("Спроси"): вместо того, чтобы вручную перебирать десятки групп в поисках нужного лайфхака или совета, пользователь может задать вопрос ассистенту. ИИ самостоятельно проанализирует массивы текстов во всех релевантных сообществах, соберет информацию в кучу и выдаст единый лаконичный ответ.

ИИ-модератор для админов: специальный цифровой помощник будет помогать руководителям больших групп управлять контентом, отсеивать спам и автоматизировать рутинные процессы модерации.

В ответ на запрос журналистов представители Meta официально подтвердили существование приложения, отметив, что сейчас Forum находится на стадии открытого публичного тестирования.

Компания регулярно выпускает подобные экспериментальные продукты на ограниченную аудиторию, чтобы оценить реальный интерес пользователей перед глобальным развертыванием.

Приложение доступно для загрузки в AppStore.

