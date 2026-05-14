Instagram запускає Instants: фото без фільтрів і з захистом від копіювання
Instagram представив формат Instants - спеціальні миттєві фото, які не можна завантажити з галереї або прикрасити фільтрами. Нова функція має заохочувати людей показувати реальне життя без зайвих прикрас та зрежисованих кадрів.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на блог Meta.
Головна ідея Instants - максимальна щирість. Фотографію можна зробити лише через внутрішню камеру додатка, при цьому будь-яка обробка зображення заборонена.
Обмеження: ви не можете завантажити фото з пам'яті телефону або накласти маску. Дозволяється лише додати короткий текст поверх знімка.
Фото доступні лише протягом 24 годин, а одержувач може переглянути їх лише раз. Також Meta впровадила захист від копіювання - отримувачі не можуть зробити скриншот або записати екран під час перегляду вашого "інстанту".
Інтерфейс Instant (скриншот: Meta)
Де знайти нову функцію?
Новинка знаходиться у розділі вхідних повідомлень (Direct) - потрібно натиснути на невелику іконку з фото у нижньому правому куті.
Що ви отримаєте:
Взаємодію: друзі можуть реагувати на ваші фото емодзі або надсилати миттєве фото у відповідь.
Архів: усі ваші "інстанти" зберігаються у приватному архіві протягом року. Згодом з них можна створити підбірку та опублікувати її у Stories.
Керування: якщо ви не хочете отримувати такі повідомлення, їх можна тимчасово вимкнути або заблокувати конкретних відправників.
Розробники роблять акцент на "чесних" фото (скриншот: Meta)
Повернення до спільноти?
Останні роки Instagram дедалі більше нагадував рекламну платформу, переповнену інфлюенсерами. За допомогою Instants компанія намагається відродити культуру приватного спілкування між колом близьких друзів.
Хоча ідея запозичена у платформ BeReal та Snapchat, аналітики зазначають, що Instagram може суттєво відставати у гонитві за "цифровою автентичністю". Чимало користувачів уже звикли до "informal-стилю" у звичайних Stories і можуть не відчути потреби в окремому інструменті для цього.
Попри перестороги, Meta налаштована серйозно - у деяких країнах, як-от Іспанія та Італія, формат Instants навіть тестують як окремий самостійний додаток.