Армія США тестує бойові AR-окуляри з підтримкою Gemini і Claude: що відомо про розробку Anduril

Американська компанія Anduril спільно з техгігантом Meta розробляє унікальні окуляри доповненої реальності для військових. Гаджети дозволять керувати бойовими безпілотниками за допомогою погляду та голосових команд

Про це пише РБК-Україна з посиланням на науковий вісник MIT Technology Review .

Наразі інженери компанії працюють одразу над двома паралельними програмами військових гарнітур:

Програма SBMC (офіційне замовлення): контракт на 159 мільйонів доларів передбачає створення спеціальних окулярів, які кріпляться на чинні стандартні армійські шоломи. Раніше лідером цього проєкту була компанія Microsoft, однак її контракт на 22 мільярди доларів скасували через технічну нежиттєздатність пристрою.

Проект EagleEye (власна розробка): Anduril за свої кошти створює повністю готовий комплект, де захисний шолом та електронні окуляри є одним цілим пристроєм. Військові про це не просили, проте розробники впевнені, що армія захоче купити саме цей варіант.

Очікується, що готові зразки надійдуть у масове виробництво не раніше 2028 року. Вся електроніка працюватиме на базі фірмової програмної платформи Lattice, на інтеграцію якої Пентагон уже виділив 20 мільярдів доларів.

Як ШІ допомагає солдату на полі бою

Під час виконання завдань окуляри виводитимуть прямо перед очима бійця інтерактивну карту місцевості, маршрути руху та координати літаючих поруч дронів. Спеціальний комп'ютерний зір автоматично розпізнаватиме загрози, наприклад, ворожі вантажівки чи артилерію.

Щоб віддати наказ, солдату достатньо сказати фразу звичайною мовою - наприклад, викликати евакуацію для пораненого. Перекладати слова людини у цифрові команди для техніки будуть ШІ-моделі Google Gemini, Llama від Meta та Claude від Anthropic.

Розробники зазначають, що на перспективу керувати системою можна буде навіть без слів - лише за допомогою відстеження рухів зіниць користувача та легких дотиків до корпусу.

Гарнітура для солдат наразі не працює з 5G (скриншот: Anduril)

Труднощі та критика експертів

Колишні військові та аналітики аналітичного центру RAND висловлюють серйозні сумніви щодо користі пристрою в умовах реальної війни. Головна проблема - інформаційне перевантаження. Якщо боєць одночасно чутиме повідомлення по рації, бачитиме купу графіків перед очима та намагатиметься стежити за оточенням, він просто втратить концентрацію.

Крім того, розробники зіткнулися з низкою жорстких технічних вимог:

Логістика без залучення Китаю: через суворі правила військових контрактів США Anduril довелося створювати нові ланцюжки постачання деталей, які повністю виключають участь китайських компаній.

Суворі умови: окуляри мають бездоганно працювати у пилу, під час вибухів та у густому димі.

Автономність та вага: потужні процесори вимагають великих акумуляторів, що додає ваги солдатам, які й так носять на собі понад 45 кілограмів спорядження.

Також ШІ-моделі мають працювати локально на пристрої, без підключення до мережі 5G, якої на лініях бойових зіткнень наразі немає.