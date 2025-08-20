Meta додала у Facebook та Instagram функцію, про яку користувачі мріяли роками

За словами компанії, нова функція покликана спростити комунікацію між людьми, які розмовляють різними мовами, і зробити відео та Reels доступними для ширшої міжнародної аудиторії.

Як це буде працювати

Наразі в один клік можна перекласти Reels з англійської на іспанську і назад. У майбутньому підтримку буде розширено й на інші мови.

Для Facebook також доступна окрема функція: автори відео можуть завантажувати відразу кілька аудіодоріжок, щоб ролик був доступний різними мовами. Поки невідомо, чи з'явиться ця опція і в Instagram.

Meta також тестує функцію AI lip sync - синхронізацію рухів губ з автоматично перекладеною озвучкою. Компанія стверджує, що технологія забезпечує максимально "природні" рухи рота у відредагованих відео. При цьому автори можуть відключити функцію в будь-який час через налаштування.

Ви зможете вибрати, чи варто додавати синхронізацію рухів губ (фото: Meta)

Крім того, Meta додала нові метрики в розділ "Статистика". Тепер творці зможуть сортувати перегляди за мовами та аналізувати ефективність AI-перекладів.

Нові інструменти Meta з'явилися незабаром після повідомлень про те, що Google готує власні AI-рішення у сфері перекладу. У межах презентації Google I/O 2025 компанія продемонструвала інтеграцію Gemini в "розумні" окуляри, показавши, який вигляд у майбутньому може мати живий діалог між людьми, які розмовляють різними мовами.