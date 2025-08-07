ua en ru
Instagram додав одразу три важливі функції: як вони змінять додаток

Четвер 07 серпня 2025 13:45
Instagram додав одразу три важливі функції: як вони змінять додаток Instagram представив нові функції для поліпшення взаємодії між користувачами (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Соціальна мережа Instagram оголосила про запуск низки нових функцій, спрямованих на посилення зв'язку між користувачами та їхніми онлайн-контактами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт CNET.

Репости із зазначенням авторства

Тепер користувачі зможуть ділитися публічними публікаціями та відео Reels інших акаунтів. При цьому оригінальний автор буде автоматично вказаний, а репости відображатимуться в окремій вкладці на сторінці профілю користувача, який зробив репост. У публікацій, доступних для репосту, з'явиться спеціальний значок.

У компанії зазначають, що це дасть змогу авторам контенту розширити свою аудиторію, оскільки їхні публікації зможуть рекомендуватися підписникам інших користувачів.

Instagram додав одразу три важливі функції: як вони змінять додатокКористувачі зможуть ділитися публічними публікаціями та відео Reels (фото: Meta)

Діліться місцем розташування за бажання

Ще одна нова функція - можливість ділитися останнім активним місцем розташування на карті Instagram. Користувачі можуть самостійно обирати, хто саме з їхніх контактів бачитиме їхнє місце розташування, а також налаштовувати виключення для окремих локацій. У будь-який момент функцію можна відключити.

Крім того, через карту можна переглядати публікації, Reels і Stories, прив'язані до конкретних точок.

Instagram додав одразу три важливі функції: як вони змінять додатокЗ'явилася можливість ділитися останнім активним місцем розташування на карті Instagram (фото: Meta)

Що лайкають і коментують друзі

Вкладка Друзі, яка відображається у верхній частині розділу Reels, тепер буде доступною користувачам по всьому світу. У ній можна побачити, які публічні пости лайкають і коментують ваші друзі.

За бажанням користувач може відключити відображення своєї активності - приховати лайки, коментарі та репости, а також відключити показ активності окремих акаунтів, на які він підписаний.

Instagram підкреслює, що всі нові функції доступні опціонально і можуть бути відключені в будь-який момент.

Instagram додав одразу три важливі функції: як вони змінять додатокДізнайтеся, що подобається вашим друзям (фото: Meta)

